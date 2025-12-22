Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incidente sul lavoro in discarica nel Cesenate, muore 50enne autotrasportatore modenese

Incidente sul lavoro in discarica nel Cesenate, muore 50enne autotrasportatore modenese

Il 50enne sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati in una fase di passaggio da un camion alla discarica

2 minuti di lettura

Incidente mortale alla discarica di Ginestreto a Sogliano al Rubicone, nel Cesenate. Un uomo di 50 anni dipendente di una cooperativa di trasporti modenese ha perso la vita, in mattinata, mentre era impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti.

A darne notizia, è la società Sogliano Ambiente. La morte dell'autotrasportatore, spiega in una nota, 'ha destato sconcerto e commozione all'interno della società'. A quanto si è appreso il 50enne sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati in una fase di passaggio da un camion alla discarica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le indagini del caso.

Quanto accaduto, viene spiegato 'ha toccato da vicino alcuni dipendenti di Sogliano Ambiente, tra i primi a intervenire, purtroppo inutilmente, in soccorso dell'uomo, impegnato in un'operazione di scarico dei rifiuti. La società, che si è messa prontamente a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi del caso, conclusi nel pomeriggio, desidera esprimere il suo più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del lavoratore'.

E domani, conclude Sogliano Ambiente, 'la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l'intera giornata in segno dl lutto'.

'E' l'ennesima tragedia nel mondo del lavoro e la 15esima morte bianca in provincia dell'inizio dell'anno - sottolinea la Cgil di Forlì-Cesena -. Alla famiglia del lavoratore che oggi ha perso la vita e a tutte le persone a lui care vanno le nostre più sentite condoglianze. Come abbiamo ricordato anche lo scorso 12 dicembre dalle piazze dello sciopero: per arginare il dramma delle morti dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro non bastano le parole di cordoglio, serve controlli, dispositivi di sicurezza e tempi di lavoro sostenibili'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica

Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica

Modena, investito in largo Garibaldi insieme alla moglie: deceduto 86enne

Modena, investito in largo Garibaldi insieme alla moglie: deceduto 86enne

Reggio Emilia, 80enne modenese truffava i pazienti in ospedale

Reggio Emilia, 80enne modenese truffava i pazienti in ospedale

Malamovida, blitz nazionale: a Modena 10 arresti, sei sono stranieri

Malamovida, blitz nazionale: a Modena 10 arresti, sei sono stranieri