Modena, investito in largo Garibaldi insieme alla moglie: deceduto 86enne

E' deceduto in ospedale a Baggiovara Luciano Sbrozzi, l’uomo di 89 anni investito da un’auto, una Hyundai i10, insieme alla moglie 86enne il 9 dicembre scorso a Modena in largo Garibaldi. I due anziani stavano attraversando la strada in Largo Garibaldi con il loro cagnolino, all'altezza dell’incrocio con viale Trento Trieste, quando sono stati travolti dalla Hyunday.

L'uomo, rimasto incastrato sotto al veicolo, era stato liberato dai vigili del fuoco. Purtroppo per l’89enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto a due settimane di distanza dall'incidente.