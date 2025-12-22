Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, investito in largo Garibaldi insieme alla moglie: deceduto 86enne

Modena, investito in largo Garibaldi insieme alla moglie: deceduto 86enne

I due anziani stavano attraversando la strada in Largo Garibaldi con il loro cagnolino, all'altezza di viale Trento Trieste, quando sono stati travolti

1 minuto di lettura

E' deceduto in ospedale a Baggiovara Luciano Sbrozzi, l’uomo di 89 anni investito da un’auto, una Hyundai i10, insieme alla moglie 86enne il 9 dicembre scorso a Modena in largo Garibaldi. I due anziani stavano attraversando la strada in Largo Garibaldi con il loro cagnolino, all'altezza dell’incrocio con viale Trento Trieste, quando sono stati travolti dalla Hyunday.

L'uomo, rimasto incastrato sotto al veicolo, era stato liberato dai vigili del fuoco. Purtroppo per l’89enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto a due settimane di distanza dall'incidente.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Reggio Emilia, 80enne modenese truffava i pazienti in ospedale

Reggio Emilia, 80enne modenese truffava i pazienti in ospedale

In treno con oltre mezzo chilogrammo di hashish e marijuana: arrestato

In treno con oltre mezzo chilogrammo di hashish e marijuana: arrestato

Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività

Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività

Bilancio Comune: 'Manovra senza coraggio e di galleggiamento'

Bilancio Comune: 'Manovra senza coraggio e di galleggiamento'

Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0

Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Malamovida, blitz nazionale: a Modena 10 arresti, sei sono stranieri

Malamovida, blitz nazionale: a Modena 10 arresti, sei sono stranieri

Modena, arancia meccanica in centro: calci e pugni a un passante, arrestati due minorenni e due 18enni

Modena, arancia meccanica in centro: calci e pugni a un passante, arrestati due minorenni e due 18enni

Scontro in via Bellaria: 4 auto coinvolte, 5 feriti, 3 gravi

Scontro in via Bellaria: 4 auto coinvolte, 5 feriti, 3 gravi

Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata

Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata