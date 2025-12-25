Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Si è costituita la pirata della strada che ha ucciso un uomo nel Reggiano

Si tratta di una donna di 43 anni, originaria di Palermo, ma residente nel comprensorio ceramico reggiano

1 minuto di lettura

Si è costituita a Casalgrande la donna che martedì sera ha travolto e ucciso alla guida della sua auto un uomo che era uscito per buttare la spazzatura ed era scappata senza prestare soccorso.

Si tratta di una donna di 43 anni, originaria di Palermo, ma residente nel comprensorio ceramico reggiano. L'investimento mortale è avvenuto martedì sera attorno alle 23 quando il violento impatto non ha lasciato scampo all'uomo, 76 anni.

I carabinieri, che avevano cominciato da subito le ricerche fra le province di Reggio Emilia e Modena, erano sulle sue tracce dopo aver raccolto i frammenti di carrozzeria. La donna, accompagnata dal suo legale, è però andata in caserma per ammettere le sue responsabilità, sostenendo di essere scappata perché presa dal panico. I carabinieri l'hanno denunciata in stato di libertà per il reato di omicidio stradale con fuga.

