Camionista ungherese fa inversione al casello di Casalecchio e imbocca l’A1 contromano: fermato

La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato una pericolosa manovra effettuata da un camionista nella prima mattinata di venerdì 5 giugno.

Alle Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stato segnalato un conducente che, alla guida di una bisarca carica di autovetture, giunto nei pressi del casello dell’Autostrada A1 di Bologna Casalecchio, anziché uscire regolarmente dalle piste del casello, ha effettuato un’inversione del senso di marcia, percorrendo pericolosamente in contromano lo svincolo di immissione.

La manovra, particolarmente rischiosa e che fortunatamente non ha avuto conseguenze per gli altri automobilisti e autotrasportatori in transito, è stata accertata in tempo reale dagli Operatori del Centro Operativo Polizia Stradale attraverso il sistema di telecamere che monitora costantemente la rete autostradale.

I Poliziotti hanno quindi fermato il veicolo e hanno contestato al conducente, un cittadino ungherese di 44 anni, la violazione amministrativa prevista dall’articolo 176, comma 20, del Codice della Strada, che comporta la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.