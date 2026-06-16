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Giovedì notte chiusa l'imissione della A22 sulla A1 verso Bologna

Giovedì notte chiusa l'imissione della A22 sulla A1 verso Bologna

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 giugno

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Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Modena nord, in direzione Bologna.

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