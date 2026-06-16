Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Brennero-Modena e proviene dal Brennero, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Modena nord, in direzione Bologna.
Giovedì notte chiusa l'imissione della A22 sulla A1 verso Bologna
Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 giugno
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