Travolto e ucciso mentre butta la spazzatura: ricerche concentrate anche nel Modenese

L’uomo è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto pirata. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso

Era uscito di casa per un gesto quotidiano, buttare la spazzatura, quando è stato travolto da un’auto e ucciso sul colpo. L’ennesima tragedia della strada si è consumata ieri sera, intorno alle 23, a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ma le ricerche dell’auto pirata coinvolgono direttamente anche il territorio modenese.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.
Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche del mezzo coinvolto. Gli accertamenti si stanno concentrando tra le province di Reggio Emilia e Modena, dove si ipotizza possa essersi diretto il veicolo in fuga. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di eventuali testimoni.
L’investitore, una volta identificato, rischia accuse pesantissime: omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso, reati che prevedono pene severe. Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla piaga, purtroppo non rara, degli automobilisti che scelgono di fuggire anziché assumersi le proprie responsabilità.
La comunità locale resta scossa da una morte assurda e improvvisa, avvenuta in un contesto di normalità quotidiana, mentre le forze dell’ordine proseguono senza sosta le ricerche, anche nel Modenese, per dare un nome e un volto al responsabile.

