Minaccia attentato omicida a sfondo religioso: arrestato e già espulso 32enne pakistano

A seguito della ricezione degli atti, la Procura della Repubblica ha proceduto immediatamente ad iscrivere procedimento penale nei confronti dell'uomo per minaccia grave aggravata ulteriormente dall’odio razziale e religioso.
Oggi, 10 giugno, la Questura di Modena ed il Comando Provinciale Carabinieri di Modena hanno eseguito
Ieri, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno eseguito il decreto di perquisizione sequestrando, tra l’altro, un telefono cellulare, su cui sono tuttora in corso accertamenti tecnici, mentre la Questura di Modena completava le procedure amministrative per eseguire l’espulsione immediata dell’indagato dal territoriio nazionale, notificando poi il relativo decreto di accompagnamento immediato alla frontiera all’interessato. Questa mattina, a seguito di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, decretata dal Giudice di Pace di Modena, i Carabinieri di Modena ed il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena hanno accompagnato l’uomo presso l’aeroporto di Milano Malpensa dove è stato imbarcato in aereo con destinazione Karachi (Pakistan) scortato da personale specializzato della Questura di Modena.