Minaccia attentato omicida a sfondo religioso: arrestato e già espulso 32enne pakistano

In una mail inviata all'Accademia Militare di Modena, aveva manifestato la volontà di compiere un attentato con armi, con motivazioni legate all'odio religioso e razziale, nei confronti di persone di origini africane o arabe. Nelle mail l'uomo parlava testualmente di “una missione suicida per uccidere qualche nero o arabo in un posto specifico, nella chiesa” e ancora “io per voi uccido quei stronzi che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi”. Mail inviate subito al Nucleo Carabinieri Polizia Militare dell’Accademia Militare di Modena e alla Procura con comunicazione urgente di notizia di reato da parte del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Modena che nel frattempo aveva individuato il mittente. Un uomo già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati anche contro la persona. Un uomo di 32 anni, di origine pakistana, che risultava in cura presso un Centro di Salute Mentale della provincia di Modena.A seguito della ricezione degli atti, la Procura della Repubblica ha proceduto immediatamente ad iscrivere procedimento penale nei confronti dell'uomo per minaccia grave aggravata ulteriormente dall’odio razziale e religioso.Oggi, 10 giugno, la Questura di Modena ed il Comando Provinciale Carabinieri di Modena hanno eseguitoil decreto di accompagnamento immediato alla frontiera emesso nei confronti di un uomo di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, e riconosciuto quale proprio cittadino dallo Stato del PakistanIeri, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno eseguito il decreto di perquisizione sequestrando, tra l’altro, un telefono cellulare, su cui sono tuttora in corso accertamenti tecnici, mentre la Questura di Modena completava le procedure amministrative per eseguire l’espulsione immediata dell’indagato dal territoriio nazionale, notificando poi il relativo decreto di accompagnamento immediato alla frontiera all’interessato. Questa mattina, a seguito di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, decretata dal Giudice di Pace di Modena, i Carabinieri di Modena ed il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena hanno accompagnato l’uomo presso l’aeroporto di Milano Malpensa dove è stato imbarcato in aereo con destinazione Karachi (Pakistan) scortato da personale specializzato della Questura di Modena.