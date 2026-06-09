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Furto in un negozio a Modena, asiatico fermato dopo un inseguimento

Furto in un negozio a Modena, asiatico fermato dopo un inseguimento

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. A suo carico risultava inoltre un provvedimento di divieto di dimora

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Nei giorni scorsi, nel corso di un servizio in via Emilia Ovest, una pattuglia della Polizia locale di Modena ha notato il personale di un esercizio commerciale della zona impegnato nell’inseguimento di una persona che si stava allontanando rapidamente con uno zaino in spalla. Gli agenti si sono posti a loro volta all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a fermarlo dopo poche centinaia di metri, in una strada laterale, senza che questi opponesse resistenza.

Raggiunti gli operatori, gli addetti del negozio hanno riferito che l’uomo aveva appena sottratto diversi prodotti dagli scaffali dell’esercizio, allontanandosi senza procedere al pagamento. Il successivo controllo ha consentito di rinvenire, all’interno dello zaino, oltre trenta bombolette di deodorante, risultate essere state prelevate poco prima dal punto vendita.

La persona fermata è stata quindi identificata: si tratta di un uomo di circa trent’anni, senza fissa dimora, originario del sud est asiatico, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. A suo carico risultava inoltre un provvedimento di divieto di dimora nel territorio di Modena e provincia, disposto a seguito di un precedente arresto per fatti analoghi. La merce recuperata è stata restituita. Considerato il valore economico complessivo non elevato dei beni sottratti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. L’Autorità giudiziaria valuterà un eventuale aggravamento della misura cautelare già in essere, alla luce della commissione di un nuovo reato della stessa natura in un territorio interdetto all’autore del furto.

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