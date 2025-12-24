Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, truffa un'anziana vittima di incidente: arrestata 32enne

Spacciandosi per esperti del settore antinfortunistico, la donna con un complice le ha richiesto la consegna di circa 5.000 euro

Nello scorso fine settimana, i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza di truffa aggravata una 32enne che, con l’aiuto di un complice, aveva raggirato un’anziana donna del posto, convincendola a consegnarle 5mila euro.

I due indagati, consapevoli del fatto che l’anziana era rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto qualche settimana prima, spacciandosi per esperti del settore antinfortunistico, le hanno richiesto la consegna di circa 5.000 euro per rimediare a presunte gravi infrazioni al Codice della Strada da lei commesse.

La vittima, tuttavia, ha condiviso l’anomala richiesta con i figli che, sin da subito, hanno intuito che potesse trattarsi del progetto criminoso di qualche malintenzionato e per questa ragione si sono rivolti ai carabinieri. Ricevute tutte le informazioni, i militari hanno predisposto un servizio in abiti civili con l’obiettivo di interrompere la consumazione della truffa ed identificare i responsabili. L’operazione ha consentito di bloccare la truffatrice che si era fatta consegnare il denaro.

I successivi accertamenti hanno consentito di identificare anche il suo complice, che è stato denunciato. La 32enne, all’esito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

