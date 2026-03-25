Rifiuti, anche Castelfranco arrivano i cassonetti apribili con la nuova Carta Smeraldo

Sono in arrivo a Castelfranco Emilia i cassonetti per indifferenziata, plastica/lattine, carta e potature, apribili con la nuova Carta Smeraldo. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso in collaborazione con il Gruppo Hera, di sostituire i vecchi cassonetti. La lettera con la nuova Carta Smeraldo, fisica e virtuale, e le informazioni necessarie per utilizzare i nuovi strumenti arriverà entro il 10 aprile via posta nelle buchette degli oltre 16.500 utenti domestici e non domestici. La posa dei nuovi cassonetti avverrà gradualmente e si concluderà nel mese di giugno: la vecchia Carta Smeraldo servirà quindi ancora per aprire i vecchi cassonetti, finché non verranno sostituiti. Nelle zone in cui è attivo il porta a porta (forese e aree artigianali/industriali) il servizio e le dotazioni non subiranno modifiche, ma tutti gli utenti riceveranno la nuova tessera e potranno comunque utilizzarla per aprire i cassonetti e accedere alla stazione ecologica.
La sostituzione dei cassonetti, in tutto circa un migliaio, partirà il 13 aprile dalle frazioni di Manzolino e Cavazzona. Tutte le batterie di cassonetti saranno costituite da un nuovo cassonetto Smarty per i rifiuti indifferenziati, che sostituirà quello a calotta: accostando la nuova tessera al lettore, contraddistinto da un simbolo con i cerchi concentrici, si aprirà automaticamente il cassetto in cui va inserito il sacchetto da 30 litri.
Tutti i nuovi cassonetti informatizzati si potranno aprire anche con lo smartphone attivando la Carta Smeraldo virtuale tramite l’app Il Rifiutologo, sia con sistema operativo Android sia con Ios. Ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) saranno conteggiati come sempre solo i conferimenti dei rifiuti indifferenziati.
'Entro l’estate il comune di Castelfranco Emilia avrà isole ecologiche di base del tutto rinnovate, con contenitori di ultima generazione per il conferimento di varie tipologie di rifiuti - spiega Paolo Paoli, Responsabile Servizi Ambientali dell’Area di Modena del Gruppo Hera -.