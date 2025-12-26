Modena-Monza, superata quota 10mila presenze: il Braglia pronto per la sfida di Santo Stefano

Cresce l’attesa per Modena–Monza, in programma domani, lunedì 26 dicembre, alle 17.15 allo stadio Braglia. La prevendita ha già superato quota diecimila presenze, confermando l’interesse del pubblico per una delle sfide più attese del periodo natalizio.

Ad oggi sono 4.341 i biglietti venduti, di cui 637 nel settore ospiti, dato ormai definitivo. La vendita per i settori locali proseguirà anche nella giornata di gara: le biglietterie del Braglia saranno aperte dalle 14.45 alle 17.45, per consentire ai tifosi di acquistare gli ultimi tagliandi.

La partita arriva in un momento delicato per i gialloblù. Dopo aver perso tre delle ultime cinque gare, compresa l’ultima disputata in casa, e con una sola vittoria all’attivo nello stesso periodo, il Modena è scivolato al sesto posto in classifica. Una posizione che non compromette il percorso stagionale, ma che rende la sfida contro il Monza un passaggio importante per ritrovare fiducia e continuità.

