Camion dei rifiuti esce di strada: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Il bilancio è di un ferito. Nessun altro mezzo coinvolto, disagi la circolazione

Alle 5:45 di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi, sono intervenuti per incidente stradale sulla Strada Statale romana nord. Un camion adibito la raccolta dei rifiuti rifiuti indifferenziati è uscito dal sedime stradale, ribaltandosi nella scarpata adiacente. L' estrazione dell' autista è stato effettuato dai Vigili del Fuoco che dopo averlo immobilizzato mediante è stato consegnato al 118.
