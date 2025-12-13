L'atteso successo del Forlì arriva nel diciottesimo turno del campionato di Serie C contro il Carpi. A Forlì finisce 4 a 2 in un match combattutissimo. Vantaggio Forlì al 12° con Macrì a cui risponde Figoli per il Carpi al 20° per il momentaneo 1 a 1. Galletti che tornano avanti al 26° con Manetti, triplica al 64° con Menarini e cala il poker al 67° con Farinelli, nel finale la rete del 4 a 2 per il Carpi a firma di Forte.
Il tabellino
Forlì vs AC Carpi 4-2 (2-1)
Reti: 12′ Macrì (F), 20′ Figoli (C), 27′ Manetti (F), 64′ Menarini (F), 67′ Farinelli (F), 83′ Forte (C)
Forlì (4-3-3): Martelli; Manetti (dall’84’ Mandrelli), Saporetti L., Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, De Risio (dal 77′ Franzolini); Coveri (dall’84’ Spinelli), Petrelli, Farinelli (dal 90’+1 Scorza). A disposizione: Calvani, Veliaj, Ripani, Manuzzi, Valentini, Monaco, Giovannini, Graziani, Saporetti S. All. Miramari
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (dal 65′ Forte), Lombardi, Rossini (dall’88’ Stanzani); Tcheuna (dal 65′ Forte), Figoli, Rosetti (dal 77′ Arcopinto), Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (dal 77′ Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Pietra. All. Cassani
Arbitro: Sig. Maccorin sez. Pordenone/ Assistenti: De Luca– Manzini/ 4° Ufficiale Sig. Lovison (Padova)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Rossini (C), Manetti (F), De Risio (F), Farinelli (F)
Espulsi: nessuno
Recupero: 3’ p.t.; 4’ s.t.
Foto, Daniele Lugli - Carpi FC
Il Carpi cade a Forlì
4-2 nella trasferta romagnola. Forte e Figoli a rete
L'atteso successo del Forlì arriva nel diciottesimo turno del campionato di Serie C contro il Carpi. A Forlì finisce 4 a 2 in un match combattutissimo. Vantaggio Forlì al 12° con Macrì a cui risponde Figoli per il Carpi al 20° per il momentaneo 1 a 1. Galletti che tornano avanti al 26° con Manetti, triplica al 64° con Menarini e cala il poker al 67° con Farinelli, nel finale la rete del 4 a 2 per il Carpi a firma di Forte.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa
Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona
Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda
Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripariArticoli Recenti
Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella
Il Modena si rialza: Nieling e Gliozzi piegano lo Spezia
Eccellenza, anche il sindaco Mezzetti alla festa degli auguri della Cdr Mutina
Modena contro lo Spezia per invertire la rotta