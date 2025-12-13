Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Carpi cade a Forlì

Il Carpi cade a Forlì

4-2 nella trasferta romagnola. Forte e Figoli a rete

1 minuto di lettura

L'atteso successo del Forlì arriva nel diciottesimo turno del campionato di Serie C contro il Carpi. A Forlì finisce 4 a 2 in un match combattutissimo. Vantaggio Forlì al 12° con Macrì a cui risponde Figoli per il Carpi al 20° per il momentaneo 1 a 1. Galletti che tornano avanti al 26° con Manetti, triplica al 64° con Menarini e cala il poker al 67° con Farinelli, nel finale la rete del 4 a 2 per il Carpi a firma di Forte.

Il tabellino

Forlì vs AC Carpi 4-2 (2-1)

Reti: 12′ Macrì (F), 20′ Figoli (C), 27′ Manetti (F), 64′ Menarini (F), 67′ Farinelli (F), 83′ Forte (C)

Forlì (4-3-3): Martelli; Manetti (dall’84’ Mandrelli), Saporetti L., Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, De Risio (dal 77′ Franzolini); Coveri (dall’84’ Spinelli), Petrelli, Farinelli (dal 90’+1 Scorza). A disposizione: Calvani, Veliaj, Ripani, Manuzzi, Valentini, Monaco, Giovannini, Graziani, Saporetti S. All. Miramari

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni (dal 65′ Forte), Lombardi, Rossini (dall’88’ Stanzani); Tcheuna (dal 65′ Forte), Figoli, Rosetti (dal 77′ Arcopinto), Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (dal 77′ Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Pietra. All. Cassani
Arbitro: Sig. Maccorin sez. Pordenone/ Assistenti: De Luca– Manzini/ 4° Ufficiale Sig. Lovison (Padova)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Rossini (C), Manetti (F), De Risio (F), Farinelli (F)

Espulsi: nessuno
Recupero: 3’ p.t.; 4’ s.t.

Foto, Daniele Lugli - Carpi FC



Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, rissa in strada tra minorenni: denunciato pakistano 16enne, girava con un coltello

Capodanno a Carpi, dal Comune 77mila a Imarts: ecco gli eventi

Carpi, in casa droga e munizioni: denunciato marocchino

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella

Il Modena si rialza: Nieling e Gliozzi piegano lo Spezia

Eccellenza, anche il sindaco Mezzetti alla festa degli auguri della Cdr Mutina

Modena contro lo Spezia per invertire la rotta

