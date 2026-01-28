Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Il Giudice ha ritenuto concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati, giudicando necessaria la carcerazione

Lunedì i carabinieri di Modena, in collaborazione con quelli di Trani, hanno condotto in carcere un uomo di 42 anni, residente a Modena e rintracciato a Trani, per maltrattamenti ai danni della compagna convivente. A quanto pare le condotte vessatorie erano degenerate dal mese di novembre 2024, periodo in cui l’uomo aveva intensificato l’uso di sostanze stupefacenti.

L'uomo è accusato di ripetuti episodi di violenza fisica: percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa, lancio di oggetti nei confronti della donna, sottrazione del telefono cellulare per impedirle di allertare i soccorsi durante i frequenti litigi, nonché offese degradanti e gravi minacce di morte.

Il Giudice ha ritenuto concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati, giudicando necessaria la carcerazione.

