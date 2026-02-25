Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

40 giorni per la vita: riprende fino a Pasqua il presidio anti-abortista

In via del Pozzo nei pressi dell'accesso al Policlinico

È iniziato mercoledì delle ceneri il 18 febbraio e continuerà tutti i giorni dalle 7 alle 19, compreso il sabato e la domenica fino a domenica della Palme il 29 marzo, il presidio anti-abortista legato all'iniziativa 40 giorni per la vita nascente davanti al Policlinico di Modena.
In coincidenza con il Mercoledì delle Ceneri, la nuova edizione dei 40 Giorni per la Vita, l’iniziativa di preghiera che ogni anno accompagna il tempo di Quaresima con un invito alla riflessione e alla tutela della vita nascente.
Il presidio di preghiera contro l'aborto è stato oggetto anche lo scorso anno di un acceso di battito che si è spostato anche in Consiglio Comunale e che ha visto, nello stesso lungo, l'organizzazione di un contro-presidio da parte dei movimenti femministi

