Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

L’attività di controllo del territorio a Carpi è stata intensificata negli ultimi giorni, portando a due denunce e all’accompagnamento di un cittadino tunisino irregolare al Centro per i Rimpatri di Bari. Le operazioni, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno interessato parchi, centro storico, stazione ferroviaria e zone residenziali periferiche.

Il primo intervento risale al 26 gennaio, quando gli agenti hanno fermato un 29enne italiano nei pressi del parco dell’ex Foro Boario. L’uomo, apparso agitato alla vista della pattuglia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri, nascosto nella tasca del giubbotto. L’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Il giorno successivo, nel pomeriggio del 27 gennaio, una volante ha rintracciato un 28enne tunisino che il giorno precedente si era sottratto a un controllo dandosi alla fuga in bicicletta e abbandonando un portamonete contenente dosi di hashish. Fermato dagli agenti, è stato trovato con 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

L’Ufficio Immigrazione ha avviato immediatamente le procedure di espulsione. Il 28 gennaio, su disposizione del Questore, l’uomo è stato accompagnato al Centro per i Rimpatri di Bari, da dove verrà rimpatriato.

Nella giornata di ieri si è svolto un ulteriore servizio straordinario, con pattuglie impegnate fino a tarda notte nella prevenzione dei reati predatori, dell’immigrazione irregolare e dello spaccio di stupefacenti. Le verifiche hanno coinvolto anche cinque esercizi pubblici e complessivamente sono state identificate 94 persone.

