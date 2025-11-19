Modena, sabato mattina Giovanardi scopre la targa della discordia

Sabato mattina alle 11 del mattino verrà scoperta la famosa e contestata lapide apposta sulla facciata del Palazzo ducale di piazza Roma, oggi sede dell'Accademia militare di Modena. Nella targa si afferma infatti che il Ducato Estense ha contribuito a ’dare vita’ all’unità nazionale, una tesi storicamente infondata.

'La lapide ricorda come il palazzo sia stato per secoli la sede dei duchi d'Este e Asburgo d'Este nella città di Modena, capitale del Ducato di Modena, Reggio Emilia, Guastalla, Garfagnana, Lunigiana e Massa Carrara' - lo comunicano Clemente Forni, Carlo Giovanardi e Alessandro Magiera del comitato 'Una lapide per i duchi'.

'Nel corso della cerimonia, a cui parteciperà anche Martino d'Asburgo d'Este, verrà eseguito l'inno nazionale italiano e l'antico inno nazionale del Ducato' - aggiungono i promotori.