Modena, sabato mattina Giovanardi scopre la targa della discordia

Modena, sabato mattina Giovanardi scopre la targa della discordia

Nel corso della cerimonia, a cui parteciperà anche Martino d'Asburgo d'Este, verrà eseguito l'inno nazionale italiano e l'antico inno nazionale del Ducato

Sabato mattina alle 11 del mattino verrà scoperta la famosa e contestata lapide apposta sulla facciata del Palazzo ducale di piazza Roma, oggi sede dell'Accademia militare di Modena. Nella targa si afferma infatti che il Ducato Estense ha contribuito a ’dare vita’ all’unità nazionale, una tesi storicamente infondata.

'La lapide ricorda come il palazzo sia stato per secoli la sede dei duchi d'Este e Asburgo d'Este nella città di Modena, capitale del Ducato di Modena, Reggio Emilia, Guastalla, Garfagnana, Lunigiana e Massa Carrara' - lo comunicano Clemente Forni, Carlo Giovanardi e Alessandro Magiera del comitato 'Una lapide per i duchi'.

'Nel corso della cerimonia, a cui parteciperà anche Martino d'Asburgo d'Este, verrà eseguito l'inno nazionale italiano e l'antico inno nazionale del Ducato' - aggiungono i promotori.

Sicurezza a Modena: il Comitato Merita di più promuove incontro con le Forze dell’ordine

Ago Modena, Taysir Batniji con 'abitare il tempo' lontano dalla Palestina

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

M5S: 'Lapide Duchi Estensi, lo sfregio dell'inno asburgico divenuto poi inno della Germania suonato a Modena'

La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini

'Cpc Modena, se questa è riqualificazione: privatizzati due terzi di via Tirassegno'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Zona Tempio, zona rossa e zona a luci rosse: questo non è rilancio

Mozione consigliare non gradita, sindaco scrive al prefetto: 'Atto grave'. Nuovo caso politico a San Cesario

Ucraina, il M5S rinnega la risoluzione contro la propaganda russa

