Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

M5S: 'Lapide Duchi Estensi, lo sfregio dell'inno asburgico divenuto poi inno della Germania suonato a Modena'

M5S: 'Lapide Duchi Estensi, lo sfregio dell'inno asburgico divenuto poi inno della Germania suonato a Modena'

'Le stesse note che si eseguivano quando i nostri patrioti risorgimentali e i nostri partigiani venivano uccisi'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Tre anni fa, 14 febbraio 2022, il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Enrica Manenti presentò un'interrogazione in Consiglio Comunale sulla proposta avanzata da Carlo Giovanardi di apporre sulla facciata di Palazzo Ducale una lapide in memoria degli Estensi e degli Asburgo d'Este. Una lapide che aveva il sapore di una riabilitazione apologetica. L'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi così rispose: 'Gli strumenti già adottati con l’obiettivo di divulgare e valorizzare la storia del Palazzo ducale e della Casa d’Este nella storia di Modena ci sono e sono diversi. Apporre una lapide commemorativa della dinastia estense sulla facciata dell’edificio, come proposto dall’onorevole Giovanardi, avrebbe, invece, un significato meramente celebrativo e non risponderebbe in modo efficace all’obiettivo di far conoscere ai visitatori chi governò il Ducato'. Eppure la lapide (accorciata rispetto al testo proposto allora con l'omissione dei nomi di tutti i duchi Estensi e d'Asburgo d'Este) verrà inaugurata sabato 22 novembre alle 11 in piazza Roma alle spalle della statua di Ciro Menotti, alla presenza del 'Battaglione Estense' e di Martino d'Asburgo, ultimo erede della casata d'Austria'. A intervenire è il M5S di Modena.

'Ma il falso storiografico più eclatante sta nell' ultima frase della lapide stessa, dove è scritto - a quanto risulta - che 'Modena fu capitale di uno degli antichi Stati che diedero vita al Regno d'Italia nel 1861'.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Come se non bastasse dal programma dell'evento risulta ad oggi che la banda militare in abiti ottocenteschi eseguirà l'inno estense cioè l'inno asburgico divenuto poi l'inno della Germania. Le stesse note che si eseguivano quando i nostri patrioti risorgimentali e i nostri partigiani venivano uccisi. Impossibile infatti non ricordare che nella sede di quella stessa Accademia Militare stava la famigerata 'quota pipistrello' dove i nostri partigiani venivano orrendamente torturati e uccisi, come molti ricordano. Una offesa per la storia del nostro Risorgimento e della nostra Resistenza.

Ora, se la Storia per chi ha voglia di studiarla e magari approfondire, rimane a disposizione di tutti, non possiamo non denunciare una sorta di 'manipolazione ideologica' delle vicende della Città e chiediamo maggiore rispetto per chi ha tanto sofferto per permetterci oggi di essere liberi. L'iniziativa – specifichiamo - è Ministeriale, il Comune non ha dato patrocinio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini

La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini

'Cpc Modena, se questa è riqualificazione: privatizzati due terzi di via Tirassegno'

'Cpc Modena, se questa è riqualificazione: privatizzati due terzi di via Tirassegno'

Torna la mostra mercato ornitologica: 200mila esemplari in fiera

Torna la mostra mercato ornitologica: 200mila esemplari in fiera

Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Mozione consigliare non gradita, sindaco scrive al prefetto: 'Atto grave'. Nuovo caso politico a San Cesario

Mozione consigliare non gradita, sindaco scrive al prefetto: 'Atto grave'. Nuovo caso politico a San Cesario

Ucraina, il M5S rinnega la risoluzione contro la propaganda russa

Ucraina, il M5S rinnega la risoluzione contro la propaganda russa

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Rapina con coltello in Rua Muro, Giacobazzi (Fi): 'Su comunità di accoglienza serve azione straordinaria'

Rapina con coltello in Rua Muro, Giacobazzi (Fi): 'Su comunità di accoglienza serve azione straordinaria'