Sicurezza a Modena: il Comitato Merita di più promuove incontro con le Forze dell’ordine

Mercoledì 26 novembre alle 20.30, presso la Sala Giacomo Ulivi dell’Istituto Storico della Resistenza, si terrà l’incontro pubblico “Sicurezza e Legalità – La parola alle Forze dell’Ordine”: un momento di ascolto e confronto diretto con chi, ogni giorno, opera sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. L’evento, organizzato dal comitato civico “Modena Merita di Più”, nasce 'con l’obiettivo di portare all’attenzione pubblica le difficoltà, le esperienze e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, protagonisti di un lavoro complesso e spesso sottovalutato'.





Durante la serata interverranno: Ottorino Orfello, ispettore di Polizia di Stato e segretario provinciale del sindacato Sap; Marco Petrucci, segretario regionale dell’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic); Stephan Bencivenga, segretario Usic – Sezione Modena; Elisa Fancinelli, segretario cittadino Sulpl. A moderare l’incontro sarà Mattia Meschieri, coordinatore del comitato cittadino “Modena Merita di Più”.





'L’intento è quello di dare spazio e voce a chi vive la sicurezza sulla strada ogni giorno – spiegano i promotori –. Il confronto diretto con le forze dell’ordine è fondamentale per capire cosa serve davvero per rendere Modena una città più vivibile, sicura e coesa. Nel corso dell’incontro si parlerà di prevenzione, contrasto alla microcriminalità, degrado urbano, tutela degli operatori di polizia e collaborazione tra istituzioni e cittadini. Un’occasione di dialogo costruttivo, aperta a tutti, per avvicinare la comunità alle forze dell’ordine e individuare soluzioni condivise alle emergenze di sicurezza che interessano la città'. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero.