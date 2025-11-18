Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini

La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini
Iscriviti al nostro canale YouTube!

A Modena nelle celebrazioni a 700 anni dalla battaglia di Zappolino. Il video integrale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Quasi due ore di storia narrata che come spesso accade, quando a raccontarla è lo storico Franco Cardini, si trasforma, in modo naturale, in Lectio Magistralis, senza bisogno di una definizione che la sancisca e la annunci come tale. Carica di collegamenti, riferimenti intrecciati tra loro, quasi sempre improvvisati, in una trama dove il filo conduttore sembra perdersi. Sembra. Ed è stato così anche lunedì sera, in una sala di rappresentanza del Municipio di Modena gremita. Per salutare ed ascoltare Franco Cardini, invitato a tenere una lezione sul tema Guelfi e Ghibellini: una stagione di sangue e di gloria. Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla battaglia di Zappolino, organizzate dall'Associazione Terra e identità, che si concluderanno venerdì 21 novembre con il convegno organizzato venerdì 21 novembre alle ore 16,30 a palazzo dei musei sul tema 'I 'tempi' del Duca Passerino.

Nel video la la Lectio Magistralis di Franco Cardini in forma integrale. Nella foto, lo storico a fianco della teca con la Secchia rapita custodita all'interno del palazzo comunale di Modena


 


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Cpc Modena, se questa è riqualificazione: privatizzati due terzi di via Tirassegno'

'Cpc Modena, se questa è riqualificazione: privatizzati due terzi di via Tirassegno'

Torna la mostra mercato ornitologica: 200mila esemplari in fiera

Torna la mostra mercato ornitologica: 200mila esemplari in fiera

Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento

Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Speciale La Pressa: 'La radioterapia del futuro', esperti a confronto a Modena

Speciale La Pressa: 'La radioterapia del futuro', esperti a confronto a Modena

Porte aperte al nuovo campus X: sfida al mercato e al pregiudizio

Porte aperte al nuovo campus X: sfida al mercato e al pregiudizio

Soldi ai medici per prescrivere meno esami: i distinguo dell'Aou di Modena rispetto alla delibera di Altini

Soldi ai medici per prescrivere meno esami: i distinguo dell'Aou di Modena rispetto alla delibera di Altini

Evaso da Castelfranco: arrestato nel Varesotto Elia Del Grande. Si spostava in pedalò

Evaso da Castelfranco: arrestato nel Varesotto Elia Del Grande. Si spostava in pedalò