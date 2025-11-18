La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini

Quasi due ore di storia narrata che come spesso accade, quando a raccontarla è lo storico Franco Cardini, si trasforma, in modo naturale, in Lectio Magistralis, senza bisogno di una definizione che la sancisca e la annunci come tale. Carica di collegamenti, riferimenti intrecciati tra loro, quasi sempre improvvisati, in una trama dove il filo conduttore sembra perdersi. Sembra. Ed è stato così anche lunedì sera, in una sala di rappresentanza del Municipio di Modena gremita. Per salutare ed ascoltare Franco Cardini, invitato a tenere una lezione sul tema Guelfi e Ghibellini: una stagione di sangue e di gloria. Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla battaglia di Zappolino, organizzate dall'Associazione Terra e identità, che si concluderanno venerdì 21 novembre con il convegno organizzato venerdì 21 novembre alle ore 16,30 a palazzo dei musei sul tema 'I 'tempi' del Duca Passerino.



Nel video la la Lectio Magistralis di Franco Cardini in forma integrale. Nella foto, lo storico a fianco della teca con la Secchia rapita custodita all'interno del palazzo comunale di Modena





