Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

L'azienda meccanica attiva da più di 40 anni si trova in via Dalla Costa e dà lavoro a 70 dipendenti

Una vita spesa nel lavoro con impegno e dedizione, capacità e visione, passando dal primo impiego come droghiere quando aveva solo 14 anni alla fondazione di Tecmea, azienda con più di quarant'anni di attività. In mezzo diverse esperienze che lo hanno formato e il diploma conseguito alle scuole serali presso l'istituto Corni di Modena per completare la sua formazione. Il geometra Giorgio Cassiani ha ricevuto oggi l'effigie della Bonissima dalle mani del sindaco Massimo Mezzetti che in questo modo l'ha ringraziato per il contributo dato alla crescita del territorio.

Da parte sua, Cassiani ha ringraziato molto il sindaco, e si è detto onorato del riconoscimento che ha dedicato alla moglie Adriana, anche lei presente, che in tutti questi anni gli è sempre rimasta al fianco.

Nei suoi 75 anni di lavoro, il geometra ha sempre lasciato una traccia nelle aziende per cui ha lavorato: dodici anni in Maserati dove è stato assunto come addetto ai tempi e ai metodi, dal 1967 all'AutoGru PM dove venne nominato responsabile d'officina e si impegnò per modernizzare l'azienda, nella ditta Roncaglia di Modena fino ad arrivare alla Salvarani&Zecchi agli inizi degli anni '70 dove diventò rapidamente responsabile dell'ufficio tecnico. E' qui che Cassiani maturò il desiderio di fondare un'azienda tutta sua. Nel 1983 fondò quindi “Tecmea – Consulenza tecnica, macchine, attrezzi”, prendendo in affitto un capannone in via della Scienza e avviando una realtà imprenditoriale incentrata sulla progettazione e realizzazione di attrezzature meccaniche speciali che oggi vanta 70 dipendenti. Dal 2017 l'azienda si trova nella nuova sede in via Dalla Costa, dal 2024 è entrata in Hpe Group per garantire continuità e sviluppo a questa avventura che affonda nelle radici solide che il suo fondatore le ha garantito.

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Rapina con coltello in Rua Muro, Giacobazzi (Fi): 'Su comunità di accoglienza serve azione straordinaria'

Camera di Commercio, si è insediata a Modena la 'Consulta della Legalità'

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Unimore nella Silicon Valley cinese: trasferta del rettore Rita Cucchiara col Ministro Bernini

Incentivi a prescrivere meno, pressing sul presidente dell'Ordine Modena: 'Non può non rispondere'

Tumore della cervice, il 17 novembre vaccinazione contro HPV in Piazza Roma con il camper dell’Ausl

