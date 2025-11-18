Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ucraina, il M5S rinnega la risoluzione contro la propaganda russa

Ucraina, il M5S rinnega la risoluzione contro la propaganda russa

Il consigliere regionale dei 5 stelle, Lorenzo Casadei, che aveva anche firmato la risoluzione, ingrana la retromarcia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Il Movimento 5 stelle toglie firma e voto ad una risoluzione del centrosinistra contro la propaganda filo-russa in Emilia-Romagna. L'atto, presentato dal consigliere regionale Vincenzo Paldino (nella foto), è stato approvato dall'Assemblea legislativa (con voto anche del centrodestra, sia pure per parti separate) mercoledì scorso ma ora il consigliere regionale dei 5 stelle, Lorenzo Casadei, che aveva anche firmato la risoluzione, ingrana la retromarcia. 'Ho già comunicato all'Assemblea legislativa - fa sapere l'interessato - la revoca della mia adesione al voto espresso e alla firma apposta sulla risoluzione relativa al contrasto della disinformazione nel conflitto russo ucraino, informando il coordinamento regionale e nazionale del Movimento 5 Stelle e chiedendo che tale presa di distanza sia registrata agli atti. Alla luce del dibattito emerso in queste ore è evidente che il voto espresso non coincide con la mia posizione politica né con quella del Movimento 5 stelle'.  

La risoluzione chiedeva in particolare alla Regione Emilia-Romagna di contrastare la 'disinformazione e la propaganda russa con trasparenza e senza forme di censura preventiva', auspicando la pace nel conflitto russo-ucraino ma citando anche 'l'integrità territoriale' del paese invaso. All'amministrazione di viale Aldo Moro si chiedeva di 'adottare tutte le iniziative utili attraverso percorsi democratici per garantire una chiara e obiettiva informazione sull'evoluzione del conflitto russo-ucraino, contrastando la guerra ibrida di disinformazione condotta dalla Federazione Russa attraverso attacchi informatici, social-network e manipolazione dell'informazione, sabotaggi, interruzioni di approvvigionamenti, finanziamenti illeciti e altre azioni segrete o coercitive'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

Incentivi ai medici per prescrivere meno esami: il caso finisce sul tavolo del Ministero

Incentivi ai medici per prescrivere meno esami: il caso finisce sul tavolo del Ministero

M5S Modena, un anno di governo locale: il bilancio dei consiglieri e degli assessori eletti in sette Comuni della provincia

M5S Modena, un anno di governo locale: il bilancio dei consiglieri e degli assessori eletti in sette Comuni della provincia

Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega

Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega

Modena, ritorno ai cassonetti: tour del consigliere regionale 'per dimostrare il fallimento'

Modena, ritorno ai cassonetti: tour del consigliere regionale 'per dimostrare il fallimento'

Paldino: 'Stop alla violenza nelle scuole, serve tavolo coi genitori'

Paldino: 'Stop alla violenza nelle scuole, serve tavolo coi genitori'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Torna la mostra mercato ornitologica: 200mila esemplari in fiera

Torna la mostra mercato ornitologica: 200mila esemplari in fiera

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Rapina con coltello in Rua Muro, Giacobazzi (Fi): 'Su comunità di accoglienza serve azione straordinaria'

Rapina con coltello in Rua Muro, Giacobazzi (Fi): 'Su comunità di accoglienza serve azione straordinaria'

Modena, Curatola: 'Più soldi per prescrivere meno esami? No a sospetti sulla categoria'

Modena, Curatola: 'Più soldi per prescrivere meno esami? No a sospetti sulla categoria'