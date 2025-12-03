Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola
Il 6 dicembre l'argine del Panaro, in località Bagazzano, pochi chilometri a nord di Modena collassò e milioni di metri cubi di acqua invasero Nonantola. Video

All'alba del 6 dicembre l'argine del Panaro, in località Bagazzano, in un tratto del fiume noto anche per le numerose rotte nel corso degli ultimi 50 anni, pochi chilometri a nord di Modena, collassò, e milioni di metri cubi di acqua invasero Nonantola provocando danni per 100 milioni di euro.
