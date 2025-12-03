Modena: acceso il Natale in centro storico

E alle 17 di oggi mercoledì 3 dicembre, in largo San Francesco, si è svolta l’accensione delle tradizionali luminarie natalizie con il sindaco Massimo Mezzetti, gli assessori Andrea Bortolamasi e Paolo Zanca, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, Cinzia Ligabue e Angelo Giovannini, rispettivamente vicepresidente e direttore di Modenamoremio. Da largo San Francesco piccolo corteo di amministratori verso piazza XX Settembre, piazza Torre, piazza Mazzini per poi raggiungere piazza Roma insieme alla Banda cittadina “Andrea Ferri” di Modena. Quattro gli alberi posizionati nelle piazze e accesi con un telecomando dal sindaco.In un contesto già natalizio caratterizzato dail villaggio tirolese che ha trasformato da giorni piazza Grande, piazza XX Settembre e piazza Torre in un villaggio dove le luci, i profumi e ambiente natalizio ricreano un’esperienza immersiva. Le baite di legno, i tetti a capanna, le decorazioni in abete e le casette ornate di luci compongono un paesaggio che invita a rallentare e a respirare l’atmosfera natalizia insieme alle famiglie, ai turisti e ai tanti cittadini che affollano quotidianamente le piazze.Il mercatino ospita artigiani che propongono addobbi in legno intagliato, palline per l’albero, candele profumate, cappelli e sciarpe in lana d’alpaca, accessori in montone e numerose idee regalo.Accanto alle bancarelle dell’artigianato, la gastronomia tipica tirolese con canederli, brezel appena sfornati, strudel e vin brûlé.A rendere ancora più viva l’atmosfera contribuisce un programma di spettacoli che anima ogni fine settimana e i giorni festivi con parate musicali, marching band, cori gospel, zampognari e musicisti con cornamuse, oltre a sfilate di trampolieri, artisti circensi e acrobati che attraversano le vie del centro.ha trovato spazio il Villaggio di Babbo Natale, un angolo incantato dedicato ai più piccoli con la giostra a tema, la slitta, il trono e la casetta postale dove imbucare le letterine. Qui bambini e famiglie partecipano a laboratori creativi, letture animate, giochi e attività artigianali, mentre da domenica 7 dicembre Babbo Natale accoglie ogni giorno i più piccoli per ricevere i loro desideri.Il cuore visivo delle feste è tuttavia loche al calare del sole anima le facciate dei palazzi di piazza Grande con proiezioni colorate ispirate al Natale.“Natale in centro storico” è a sua volta il ricco programma curato da Modenamoremio che, con il patrocinio del Comune e il supporto della Camera di Commercio e Bper, invita i cittadini della provincia a vivere momenti sereni nel cuore della città.Le luminarie, il trenino dei bimbi con partenza da piazza XX Settembre, gli abeti decorati e le installazioni luminose restituiscono a vie e piazze un’atmosfera calda e accogliente.Una delle novità dell’anno è la gche si affianca al Villaggio di Babbo Natale e alla Casa della Befana in largo San Francesco, luoghi animati ogni pomeriggio da spettacoli, clown, trampolieri, truccabimbi e laboratori realizzati grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio.Il libretto “Caro Babbo Natale, ti lascio dei biscotti” raccoglie una selezione delle letterine dell’anno scorso e viene distribuito come ricordo delle emozioni dei più piccoli. Nella Sala dei Passi Perduti del Municipio ha trovato posto un suggestivo presepe in terracotta realizzato dagli Amici del Corni.Al parco Novi Sadaccoglie modenesi e visitatori con una pista di pattinaggio che diventa un nuovo punto di incontro per famiglie e giovani e contribuisce a rendere l’area più viva e frequentata, inserendosi nel più ampio percorso di animazione dei luoghi del centro storico.Infine, all’ex Albergo Diurno di piazza Mazzini, prende avvio sabato 6 dicembre la mostra di presepi artistici, visitabile fino al 6 gennaio.Dopo il successo dello scorso anno, otto fotografi e otto poeti modenesi reinterpretano i gruppi scultorei esposti con scatti e testi originali, trasformando la tradizione in un atto creativo che dialoga con la città e ne celebra le eccellenze.