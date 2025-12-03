Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: acceso il Natale in centro storico

Modena: acceso il Natale in centro storico

Simbolico eventi di accensione delle luminarie con il sindaco. Quattro grandi alberi sotto la ghirlandina, in Piazza Roma in Piazza XX settembre e in piazzale San Domenico

3 minuti di lettura
E alle 17 di oggi mercoledì 3 dicembre, in largo San Francesco, si è svolta l’accensione delle tradizionali luminarie natalizie con il sindaco Massimo Mezzetti, gli assessori Andrea Bortolamasi e Paolo Zanca, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, Cinzia Ligabue e Angelo Giovannini, rispettivamente vicepresidente e direttore di Modenamoremio. Da largo San Francesco piccolo corteo di amministratori verso piazza XX Settembre, piazza Torre, piazza Mazzini per poi raggiungere piazza Roma insieme alla Banda cittadina “Andrea Ferri” di Modena. Quattro gli alberi posizionati nelle piazze e accesi con un telecomando dal sindaco.
 

In un contesto già natalizio caratterizzato da “Modena Christmas Village” il villaggio tirolese che ha trasformato da giorni piazza Grande, piazza XX Settembre e piazza Torre in un villaggio dove le luci, i profumi e ambiente natalizio ricreano un’esperienza immersiva. Le baite di legno, i tetti a capanna, le decorazioni in abete e le casette ornate di luci compongono un paesaggio che invita a rallentare e a respirare l’atmosfera natalizia insieme alle famiglie, ai turisti e ai tanti cittadini che affollano quotidianamente le piazze.
Il mercatino ospita artigiani che propongono addobbi in legno intagliato, palline per l’albero, candele profumate, cappelli e sciarpe in lana d’alpaca, accessori in montone e numerose idee regalo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Accanto alle bancarelle dell’artigianato, la gastronomia tipica tirolese con canederli, brezel appena sfornati, strudel e vin brûlé.A rendere ancora più viva l’atmosfera contribuisce un programma di spettacoli che anima ogni fine settimana e i giorni festivi con parate musicali, marching band, cori gospel, zampognari e musicisti con cornamuse, oltre a sfilate di trampolieri, artisti circensi e acrobati che attraversano le vie del centro.In piazza XX Settembre ha trovato spazio il Villaggio di Babbo Natale, un angolo incantato dedicato ai più piccoli con la giostra a tema, la slitta, il trono e la casetta postale dove imbucare le letterine. Qui bambini e famiglie partecipano a laboratori creativi, letture animate, giochi e attività artigianali, mentre da domenica 7 dicembre Babbo Natale accoglie ogni giorno i più piccoli per ricevere i loro desideri.Il cuore visivo delle feste è tuttavia lo spettacolo di luci e videomapping che al calare del sole anima le facciate dei palazzi di piazza Grande con proiezioni colorate ispirate al Natale.
“Natale in centro storico” è a sua volta il ricco programma curato da Modenamoremio che, con il patrocinio del Comune e il supporto della Camera di Commercio e Bper, invita i cittadini della provincia a vivere momenti sereni nel cuore della città.
Le luminarie, il trenino dei bimbi con partenza da piazza XX Settembre, gli abeti decorati e le installazioni luminose restituiscono a vie e piazze un’atmosfera calda e accogliente.Una delle novità dell’anno è la giostra antica in stile Liberty in piazza Roma, che si affianca al Villaggio di Babbo Natale e alla Casa della Befana in largo San Francesco, luoghi animati ogni pomeriggio da spettacoli, clown, trampolieri, truccabimbi e laboratori realizzati grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio.Il libretto “Caro Babbo Natale, ti lascio dei biscotti” raccoglie una selezione delle letterine dell’anno scorso e viene distribuito come ricordo delle emozioni dei più piccoli. Nella Sala dei Passi Perduti del Municipio ha trovato posto un suggestivo presepe in terracotta realizzato dagli Amici del Corni.Al parco Novi Sad l’Accademia del Ghiaccio accoglie modenesi e visitatori con una pista di pattinaggio che diventa un nuovo punto di incontro per famiglie e giovani e contribuisce a rendere l’area più viva e frequentata, inserendosi nel più ampio percorso di animazione dei luoghi del centro storico.
Infine, all’ex Albergo Diurno di piazza Mazzini, prende avvio sabato 6 dicembre la mostra di presepi artistici, visitabile fino al 6 gennaio.
Dopo il successo dello scorso anno, otto fotografi e otto poeti modenesi reinterpretano i gruppi scultorei esposti con scatti e testi originali, trasformando la tradizione in un atto creativo che dialoga con la città e ne celebra le eccellenze.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena

Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena

Modena, topi alle scuole elementari: lezioni sospese due giorni per la deratizzazione

Modena, topi alle scuole elementari: lezioni sospese due giorni per la deratizzazione

Urbanistica, così l'asse Lenzini-Poggi schiera il Pd contro la giunta a prescindere

Urbanistica, così l'asse Lenzini-Poggi schiera il Pd contro la giunta a prescindere

Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti In auto con revolver e cocaina, arrestato

In auto con revolver e cocaina, arrestato

False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni