Modena, topi alle scuole elementari: lezioni sospese due giorni per la deratizzazione

La scuola primaria Giovanni XXIII di Modena sospende l'attività didattica nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre su richiesta della dirigente, Stefania Giovanetti, per completare l'intervento di derattizzazione già avviato nei giorni scorsi dopo che sono state segnalate tracce riconducibili alla presenza di topi.
L'amministrazione si è immediatamente attivata attuando tutte le misure di derattizzazione previste dai protocolli in vigore. La sospensione dell'attività didattica servirà a portare a termine la sanificazione dell'edificio, attività che non può essere effettuata in presenza di alunni per ragioni di sicurezza.
Il provvedimento, contenuto in un'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, è stato reso noto alla dirigente che ha provveduto a informare le famiglie.