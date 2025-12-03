Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, topi alle scuole elementari: lezioni sospese due giorni per la deratizzazione

Su richiesta della dirigente, Stefania Giovanetti, per completare l'intervento di derattizzazione già avviato nei giorni scorsi

La scuola primaria Giovanni XXIII di Modena sospende l'attività didattica nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre su richiesta della dirigente, Stefania Giovanetti, per completare l'intervento di derattizzazione già avviato nei giorni scorsi dopo che sono state segnalate tracce riconducibili alla presenza di topi.

L'amministrazione si è immediatamente attivata attuando tutte le misure di derattizzazione previste dai protocolli in vigore. La sospensione dell'attività didattica servirà a portare a termine la sanificazione dell'edificio, attività che non può essere effettuata in presenza di alunni per ragioni di sicurezza.

Il provvedimento, contenuto in un'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, è stato reso noto alla dirigente che ha provveduto a informare le famiglie.

