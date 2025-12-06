Nonantola, crolla il soffitto del bagno della scuola Cervi: tragedia sfiorata

Un gravissimo episodio è accaduto giovedì 4 dicembre alla scuola primaria Fratelli Cervi di Nonantola.In uno dei bagni alunni della scuola si è staccato dal soffitto una parte del cartongesso che è caduto su uno dei water insieme a pietre e calcinacci. Fortunatamente nessuno si è fatto male. A comunicarlo ai genitori e al personale della scuola è la stessa dirigente scolastica Anna Valentini.'La gravità dell'accaduto ha provocato un immediato intervento: il bagno è stato chiuso, è stata inviata una segnalazione immediata al sindaco e sono stati chiamati con urgenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i tecnici di Nonaginta'. Il giorno successivo sono stati messi in campo ovviamente interventi per rimuovere tutto il cartongesso a soffitto e per il ripristino dei bagni sia a piano terra dove è avvenuta la rottura, sia nel corrispondente bagno al primo piano dove si era verificata una perdita d'acqua che ha determinato la chiusura anche di quei bagni. 'Ho personalmente provveduto in serata a richiedere al sindaco affinché provveda ad una immediata verifica su tutti i controsoffitti della scuola al fine di escludere con sicurezza ogni possibile ulteriore rischio a carico dei bambini e del personale' - chiude la dirigente.'Dopogiorni in cui l’Amministrazione comunale e parte della politica sembravano più interessate a minimizzare quanto accaduto che ad affrontare la gravissima situazione verificatasi a Nonantola, ho ritenuto necessario – visto che il sindaco non aveva provveduto – richiedere personalmente l’intervento degli ingegneri dei Vigili del Fuoco per una valutazione indipendente e qualificata dello stato dell’edificio scolastico - afferma il consigliere comune di Forza Italia Monica Contursi e responsabile della sicurezza della scuola primaria -. Nella serata di ieri si è quindi concluso il sopralluogo presso la scuola primaria, svolto insieme al Corpo dei Vigili del Fuoco. Desidero informare famiglie e cittadini sugli esiti delle verifiche e sugli interventi previsti. Dalle valutazioni effettuate – che saranno formalizzate in una relazione tecnica redatta dai Vigili del Fuoco e da un ingegnere incaricato – la struttura scolastica è stata giudicata sicura dal punto di vista statico. Restano tuttavia criticità significative dovute a perdite d’acqua e infiltrazioni, che richiedono interventi tempestivi. Per questo motivo i lavori saranno avviati anche durante l’orario scolastico, così da garantire il ripristino degli ambienti nel più breve tempo possibile. I Vigili del Fuoco mi hanno inoltre richiesto di monitorare personalmente l’esecuzione degli interventi.In particolare, tutti i bagni saranno integralmente rinnovati e alcune aule verranno sistemate per le criticità rilevate nei soffitti'.'Durante il sopralluogo si è aperto anche un confronto con l’Amministrazione comunale. Ho ritenuto doveroso segnalare che, alla luce degli accessi agli atti da me effettuati nei mesi scorsi, non esiste alcuna programmazione degli interventi di manutenzione sulla scuola, contrariamente a quanto dichiarato dalla sindaca. Una mancanza ancor più grave considerando le numerose e ripetute segnalazioni inviate negli anni dalla Dirigente scolastica, che documentavano puntualmente situazioni di degrado e ammaloramento. Controlleremo ogni fase dei lavori e richiederò formalmente la relazione tecnica non appena sarà depositata in quanto la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e di tutto il personale rimane la priorità assoluta'.