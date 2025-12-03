Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alluvione 2020, la Regione precisa: 'Nessuna condanna dal Tribunale delle acque per Aipo e Regione'

Alluvione 2020, la Regione precisa: 'Nessuna condanna dal Tribunale delle acque per Aipo e Regione'

L'istituzione interviene dopo il pronunciamento che ha definito cause e risarcimenti nei confronti di famiglie alluvionate.'Citata una perizia

2 minuti di lettura
'In riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, la Regione Emilia-Romagna precisa che riguardo agli eventi di maltempo che provocarono la rottura degli argini del fiume Panaro nel dicembre 2020, il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Firenze non ha emesso alcuna sentenza di condanna nei confronti della Regione stessa e di Aipo.

Viene, infatti, citata una perizia commissionata dal Tribunale che rappresenta un punto di vista qualificato su diverse tematiche, alcune anche condivise dalla Regione, mentre altre richiedono, invece, ulteriori approfondimenti. Per propria natura, la perizia sostiene legittimamente un punto di vista, ma non rappresenta una sentenza.

A oggi sono stati sottoscritti alcuni accordi di conciliazione su proposta del Tribunale ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c. tra i danneggiati, Regione Emilia-Romagna, Aipo e le rispettive compagnie di assicurazione, senza alcun riconoscimento di responsabilità degli Enti chiamati in causa. Queste conciliazioni sono state condivise, perché ritenute congrue le richieste, seppur su presupposti diversi rispetto alle istanze su cui la Regione aveva avanzato ricorso.

Altre cause pendono ancora innanzi al Tribunale, nelle quali si attende che il Giudice formuli proposte transattive finalizzate alle definizioni rapide e bonarie delle vertenze pendenti.

La Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio massimo impegno nelle politiche di messa in sicurezza del territorio, come confermato dal raddoppio
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
dei fondi destinati per il contrasto al dissesto idrogeologico e alla manutenzione dei corsi d'acqua, dei versanti e della costa che nell'ultima manovra di bilancio 2026-2028, licenziata pochi giorni fa dalla Giunta, passano da 25 a 50 milioni di euro l'anno per tutto il triennio in maniera strutturale. In aggiunta, ogni anno la Regione destina 5 milioni di euro ad Aipo per la manutenzione dei corsi d'acqua. È inoltre prevista l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro per consentire, già dal 2026, la progettazione delle opere da eseguire sul “Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico” (DL 65/2025).'. Così la Regione Emilia Romagna dopo il pronunciamento che definisce il diritto al risarcimento per alcune persone alluvionate.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

'Rischio alluvione: i nodi di decenni di mancati interventi vengono al pettine'

'Rischio alluvione: i nodi di decenni di mancati interventi vengono al pettine'

Il Tribunale delle Acque sentenzia: alluvione 2020 causata da incuria

Il Tribunale delle Acque sentenzia: alluvione 2020 causata da incuria

Alluvione Nonantola, per il Tribunale delle Acque la rottura dell’argine fu colpa di un difetto di manutenzione

Alluvione Nonantola, per il Tribunale delle Acque la rottura dell’argine fu colpa di un difetto di manutenzione

In Emilia Romagna chirurgia del pancreas in troppi luoghi: così cala la qualità e gli utenti emigrano

In Emilia Romagna chirurgia del pancreas in troppi luoghi: così cala la qualità e gli utenti emigrano

Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia

Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti In auto con revolver e cocaina, arrestato

In auto con revolver e cocaina, arrestato

Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco