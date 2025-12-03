Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

'L’esiguità della presenza del Liceo del Made in Italy all’interno dell’offerta formativa regionale appare in netto contrasto con le caratteristiche del tessuto produttivo dell’Emilia Romagna e della Provincia di Modena, che mostra una ricchissima presenza di imprese leader nei settori del Made in Italy. Questa peculiarità configura e sostiene il bisogno di formare giovani con competenze specifiche e approfondite, interessati alla valorizzazione delle eccellenze italiane, alla creatività e all'imprenditorialità che caratterizzano tali produzioni, per prepararli ad inserirsi con successo nel mondo del lavoro e a valorizzare il patrimonio culturale e industriale del territorio. L’attivazione del Liceo del Made in Italy all’interno dell’Istituto Barozzi può rappresentare un reale arricchimento dell’offerta formativa, che si inserisce in un processo di innovazione didattica e curricolare, di adeguamento alle mutate condizioni del mondo del lavoro, iniziato dal 2022 con l’attivazione, dall’anno scolastico 2023-24, di due percorsi, “Data Science” e “Digital Marketing”, molto apprezzati dall’utenza. L’Istituto Barozzi ha studiato l’indagine Excelsior di Unioncamere “Laureati e Lavoro 2024” la quale evidenzia che, considerata la domanda totale di laureati da parte delle imprese private, l’indirizzo più richiesto è quello economico, a cui si rivolge il 29,7% della domanda totale di laureati.
Secondo i dati Almadiploma, relativi all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel 2024, si sono laureati nel gruppo disciplinare “Economico”. Di questi, il 55% proviene da un percorso liceale e il 34% da un percorso tecnico economico. Dal Liceo Scientifico proviene il 25,9 % dei laureati, dal Liceo Linguistico il 16,9%, dal Liceo Classico il 5,5%, mentre dal Liceo delle Scienze Umane, nel quale è incardinato il Liceo Economico Sociale, proviene solo il 6,4% dei laureati del gruppo disciplinare Economico. Oltre il 49% di essi, dunque, proviene da un percorso liceale in cui le discipline di ambito economico non hanno fatto parte del percorso di studio, nemmeno a scopo puramente orientativo. 'In questo quadro l’istituzione di un liceo ad indirizzo spiccatamente economico risponde senza dubbio all’esigenza di indirizzare agli studi universitari di tale ambito diplomati più preparati e che possano effettuare la scelta universitaria con maggiore consapevolezza'.