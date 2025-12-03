Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

A partire dal prossimo anno scolastico saranno attivate due prime classi del nuovo indirizzo

3 minuti di lettura
È stato costituito presso l’Istituto Tecnico Economico “Jacopo Barozzi” di Modena il nuovo percorso liceale “Liceo del Made in Italy”. Il nuovo liceo, l’unico presente a Modena, si aggiunge all’altro analogo liceo presente in Emilia Romagna con sede a Parma.

Il Liceo del Made in Italy è un percorso liceale ad indirizzo economico-giuridico finalizzato a promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze con particolare riguardo alle scienze economiche e giuridiche e volto alla valorizzazione degli specifici settori produttivi caratterizzanti il nostro patrimonio.

'Il percorso si propone di guidare lo studente a cogliere la complessità e la pluralità degli scenari storico-geografici, artistico-culturali ed economico-produttivi, caratterizzanti l’evoluzione e l’affermazione del made in Italy, nonché alla comprensione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, della gestione d’impresa e delle strategie di mercato per le imprese coinvolte nei diversi settori produttivi di eccellenza - spiega l'istituto scolastico -. A partire dal prossimo anno scolastico saranno attivate due prime classi del nuovo indirizzo che faranno del “Barozzi” un Liceo Economico al quale possono iscriversi gli studenti e le studentesse che stanno frequentando attualmente la terza classe della scuola secondaria di primo grado e che siano attratti da questa nostra nuova offerta formativa attraverso la quale
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
l’istituto modenese intende formare giovani con competenze economiche e giuridiche specifiche e approfondite, interessati nella valorizzazione delle eccellenze italiane e nella creatività e all’imprenditorialità'.


'L’esiguità della presenza del Liceo del Made in Italy all’interno dell’offerta formativa regionale appare in netto contrasto con le caratteristiche del tessuto produttivo dell’Emilia Romagna e della Provincia di Modena, che mostra una ricchissima presenza di imprese leader nei settori del Made in Italy. Questa peculiarità configura e sostiene il bisogno di formare giovani con competenze specifiche e approfondite, interessati alla valorizzazione delle eccellenze italiane, alla creatività e all'imprenditorialità che caratterizzano tali produzioni, per prepararli ad inserirsi con successo nel mondo del lavoro e a valorizzare il patrimonio culturale e industriale del territorio. L’attivazione del Liceo del Made in Italy all’interno dell’Istituto Barozzi può rappresentare un reale arricchimento dell’offerta formativa, che si inserisce in un processo di innovazione didattica e curricolare, di adeguamento alle mutate condizioni del mondo del lavoro, iniziato dal 2022 con l’attivazione, dall’anno scolastico 2023-24, di due percorsi, “Data Science” e “Digital Marketing”, molto apprezzati dall’utenza. L’Istituto Barozzi ha studiato l’indagine Excelsior di Unioncamere “Laureati e Lavoro 2024” la quale evidenzia che, considerata la domanda totale di laureati da parte delle imprese private, l’indirizzo più richiesto è quello economico, a cui si rivolge il 29,7% della domanda totale di laureati.
Decisamente elevata è anche la richiesta di laureati con formazione STEM e, all’interno dell’ambito economico, è molto richiesta la formazione economico-statistica'.


Secondo i dati Almadiploma, relativi all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel 2024, si sono laureati nel gruppo disciplinare “Economico”. Di questi, il 55% proviene da un percorso liceale e il 34% da un percorso tecnico economico. Dal Liceo Scientifico proviene il 25,9 % dei laureati, dal Liceo Linguistico il 16,9%, dal Liceo Classico il 5,5%, mentre dal Liceo delle Scienze Umane, nel quale è incardinato il Liceo Economico Sociale, proviene solo il 6,4% dei laureati del gruppo disciplinare Economico. Oltre il 49% di essi, dunque, proviene da un percorso liceale in cui le discipline di ambito economico non hanno fatto parte del percorso di studio, nemmeno a scopo puramente orientativo. 'In questo quadro l’istituzione di un liceo ad indirizzo spiccatamente economico risponde senza dubbio all’esigenza di indirizzare agli studi universitari di tale ambito diplomati più preparati e che possano effettuare la scelta universitaria con maggiore consapevolezza'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

Comparto Zodiaco, ora la rigenerazione rischia di incepparsi

Comparto Zodiaco, ora la rigenerazione rischia di incepparsi

Blocco Polizia forzato dopo il Rave: chiesti arresti per 5

Blocco Polizia forzato dopo il Rave: chiesti arresti per 5

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

Modena inaugura il Monumento ai 'Giusti tra le Nazioni'

Modena inaugura il Monumento ai 'Giusti tra le Nazioni'

Gli studenti di chimica al Fermi, esperti di Balsamico

Gli studenti di chimica al Fermi, esperti di Balsamico