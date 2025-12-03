Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy

È stato costituito presso l’Istituto Tecnico Economico “Jacopo Barozzi” di Modena il nuovo percorso liceale “Liceo del Made in Italy”. Il nuovo liceo, l’unico presente a Modena, si aggiunge all’altro analogo liceo presente in Emilia Romagna con sede a Parma. Il Liceo del Made in Italy è un percorso liceale ad indirizzo economico-giuridico finalizzato a promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze con particolare riguardo alle scienze economiche e giuridiche e volto alla valorizzazione degli specifici settori produttivi caratterizzanti il nostro patrimonio. 'Il percorso si propone di guidare lo studente a cogliere la complessità e la pluralità degli scenari storico-geografici, artistico-culturali ed economico-produttivi, caratterizzanti l’evoluzione e l’affermazione del made in Italy, nonché alla comprensione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, della gestione d’impresa e delle strategie di mercato per le imprese coinvolte nei diversi settori produttivi di eccellenza - spiega l'istituto scolastico -. A partire dal prossimo anno scolastico saranno attivate due prime classi del nuovo indirizzo che faranno del “Barozzi” un Liceo Economico al quale possono iscriversi gli studenti e le studentesse che stanno frequentando attualmente la terza classe della scuola secondaria di primo grado e che siano attratti da questa nostra nuova offerta formativa attraverso la qualel’istituto modenese intende formare giovani con competenze economiche e giuridiche specifiche e approfondite, interessati nella valorizzazione delle eccellenze italiane e nella creatività e all’imprenditorialità'.'L’esiguità della presenza del Liceo del Made in Italy all’interno dell’offerta formativa regionale appare in netto contrasto con le caratteristiche del tessuto produttivo dell’Emilia Romagna e della Provincia di Modena, che mostra una ricchissima presenza di imprese leader nei settori del Made in Italy. Questa peculiarità configura e sostiene il bisogno di formare giovani con competenze specifiche e approfondite, interessati alla valorizzazione delle eccellenze italiane, alla creatività e all'imprenditorialità che caratterizzano tali produzioni, per prepararli ad inserirsi con successo nel mondo del lavoro e a valorizzare il patrimonio culturale e industriale del territorio. L’attivazione del Liceo del Made in Italy all’interno dell’Istituto Barozzi può rappresentare un reale arricchimento dell’offerta formativa, che si inserisce in un processo di innovazione didattica e curricolare, di adeguamento alle mutate condizioni del mondo del lavoro, iniziato dal 2022 con l’attivazione, dall’anno scolastico 2023-24, di due percorsi, “Data Science” e “Digital Marketing”, molto apprezzati dall’utenza. L’Istituto Barozzi ha studiato l’indagine Excelsior di Unioncamere “Laureati e Lavoro 2024” la quale evidenzia che, considerata la domanda totale di laureati da parte delle imprese private, l’indirizzo più richiesto è quello economico, a cui si rivolge il 29,7% della domanda totale di laureati.Decisamente elevata è anche la richiesta di laureati con formazione STEM e, all’interno dell’ambito economico, è molto richiesta la formazione economico-statistica'.Secondo i dati Almadiploma, relativi all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel 2024, si sono laureati nel gruppo disciplinare “Economico”. Di questi, il 55% proviene da un percorso liceale e il 34% da un percorso tecnico economico. Dal Liceo Scientifico proviene il 25,9 % dei laureati, dal Liceo Linguistico il 16,9%, dal Liceo Classico il 5,5%, mentre dal Liceo delle Scienze Umane, nel quale è incardinato il Liceo Economico Sociale, proviene solo il 6,4% dei laureati del gruppo disciplinare Economico. Oltre il 49% di essi, dunque, proviene da un percorso liceale in cui le discipline di ambito economico non hanno fatto parte del percorso di studio, nemmeno a scopo puramente orientativo. 'In questo quadro l’istituzione di un liceo ad indirizzo spiccatamente economico risponde senza dubbio all’esigenza di indirizzare agli studi universitari di tale ambito diplomati più preparati e che possano effettuare la scelta universitaria con maggiore consapevolezza'.