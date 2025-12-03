Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco

Attività dei Carabinieri e Polizia Locale lungo le principali vie cittadine

1 minuto di lettura

Questa mattina i carabinieri di Modena unitamente agli operatori della Polizia Locale di Modena hanno svolto un servizio di controllo alla circolazione stradale mirato, in modo specifico, a verificare il rispetto delle norme che regolamentano il corretto utilizzo dei monopattini elettrici.
L’iniziativa si è resa necessaria a fronte della crescente diffusione dei cosiddetti “mezzi di micromobilità”, con il conseguente incremento dei rischi per l’incolumità di tutti gli utenti della strada derivanti dall’inosservanza delle regole che la disciplinano.

I controlli sono stati effettuati lungo le principali arterie della città di Modena e hanno interessato sette conducenti, ai quali è stata comminata una sanzione amministrativa poiché sorpresi mentre circolavano senza indossare il casco protettivo.

L’introduzione di norme più stringenti a seguito degli ultimi interventi del legislatore sul Codice della Strada ha infatti esteso a tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici l’obbligatorietà del citato dispositivo, oltre a vietare la circolazione su strade extraurbane, sui marciapiedi ed il trasporto di ulteriori persone, animali o cose.

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

Comparto Zodiaco, ora la rigenerazione rischia di incepparsi

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena inaugura il Monumento ai 'Giusti tra le Nazioni'

Gli studenti di chimica al Fermi, esperti di Balsamico

Vaccini contro l'influenza, a Modena già somministrate 140mila dosi: si può fare in simultanea l'anti-Covid