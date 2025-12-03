Questa mattina i carabinieri di Modena unitamente agli operatori della Polizia Locale di Modena hanno svolto un servizio di controllo alla circolazione stradale mirato, in modo specifico, a verificare il rispetto delle norme che regolamentano il corretto utilizzo dei monopattini elettrici.
L’iniziativa si è resa necessaria a fronte della crescente diffusione dei cosiddetti “mezzi di micromobilità”, con il conseguente incremento dei rischi per l’incolumità di tutti gli utenti della strada derivanti dall’inosservanza delle regole che la disciplinano.
I controlli sono stati effettuati lungo le principali arterie della città di Modena e hanno interessato sette conducenti, ai quali è stata comminata una sanzione amministrativa poiché sorpresi mentre circolavano senza indossare il casco protettivo.
L’introduzione di norme più stringenti a seguito degli ultimi interventi del legislatore sul Codice della Strada ha infatti esteso a tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici l’obbligatorietà del citato dispositivo, oltre a vietare la circolazione su strade extraurbane, sui marciapiedi ed il trasporto di ulteriori persone, animali o cose.
Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco
Attività dei Carabinieri e Polizia Locale lungo le principali vie cittadine
