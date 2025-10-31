Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Polizia locale di Carpi, Righi annuncia l'arrivo di un cane antidroga

'E' il momento di continuare ad investire, migliorare e tenere alta l'attenzione sulla sicurezza'

'Ho chiesto che il Comando della Polizia Locale si doti di un cane antidroga, per intensificare i controlli e la prevenzione con un'unità cinofila operativa in città'. Lo afferma il sindaco di Carpi, Riccardo Righi.
'Negli ultimi mesi a Carpi abbiamo intensificato il lavoro sulla sicurezza: più controlli, più interventi congiunti, chiusure di locali problematici, denunce e allontanamenti. Un impegno frutto del lavoro straordinario delle donne e degli uomini della Polizia Locale, della Questura insieme alla Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Prefettura, Guardia di Finanza, a cui va il mio più sincero ringraziamento - afferma Righi -. Abbiamo acquistato nuovi strumenti tecnologici per supportare il lavoro delle nostre e dei nostri agenti, e avviato progetti educativi che guardano in particolare al disagio giovanile e al bullismo. Ma proprio quando i primi risultati arrivano, è il momento di continuare ad investire, migliorare e tenere alta l'attenzione. La sicurezza si costruisce ogni giorno con costanza, responsabilità e collaborazione tra istituzioni e comunità. E' su questa strada che continueremo a lavorare'.

