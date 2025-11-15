Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Indagata Rossella Piras, compagna di Elia Del Grande: l'avrebbe aiutato nella fuga

Indagata Rossella Piras, compagna di Elia Del Grande: l'avrebbe aiutato nella fuga

L'iscrizione di Piras nel registro degli indagati emerge da un decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri di Varese

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

La compagna di Elia Del Grande, Rossella Piras, è indagata. La 57enne accusata di aver aiutato il 49enne, condannato a 30 anni per aver sterminato la famiglia nel 1998, durante la fuga dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese che ha lasciato lo scorso 30 ottobre.

L'iscrizione di Piras nel registro degli indagati emerge da un decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri di Varese. Piras è assistita dall'avvocato Massimiliano Carnelli, nominato d'ufficio, che dovrà visionare il fascicolo. Sono due i fascicoli d'inchiesta aperti per chiarire chi abbia aiutato Del Grande: uno a Modena, l'altro a Varese.

E proprio la procura di Varese ha iscritto Piras nel registro degli indagati. Per gli inquirenti è improbabile che l'uomo da solo sia riuscito a scappare, a raggiungere la provincia di Varese dall'Emilia e a restare nei boschi per quasi due settimane. Venerdì scorso i carabinieri avevano eseguito una serie di accessi in alcune abitazioni tra Cadrezzate e Monate. Molto probabilmente cercavano prove del supporto a Del Grande.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

Truffa dello specchietto degenera in aggressione: vittima una modenese

Truffa dello specchietto degenera in aggressione: vittima una modenese

Castelfranco, minaccia di morte la ex compagna: braccialetto elettronico per un 42enne

Castelfranco, minaccia di morte la ex compagna: braccialetto elettronico per un 42enne

Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare

Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare