Minaccia con coltello al petto due 20enni: arrestato minore straniero

Gli ha puntato il coltello all’altezza del cuore, intimandogli di consegnare soldi e cellulare. È iniziata così il tentativo di rapina ai danni di due ventenni, domenica sera intorno alle 18, in via Rua Muro a Modena. I ragazzi stavano passeggiando quando sono stati avvicinati da un 17enne di origine tunisina che con coltello alla mano li ha minacciati per farsi consegnare quanto avevano addosso. In particolare, soldi e cellulare. Uno dei due si è visto puntare direttamente il coltello al petto. L'amico, capita immediatamente la gravità della situazione e ha reagito con prontezza: ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei passanti e costringendo l’aggressore a fuggire. La chiamata al 113 ha permesso alla volante della Polizia di Stato di rintracciare il giovane poco dopo e di portarlo in questura, da dove è stato trasferito al carcere minorile a Bologna. Si tratterebbe di un minore straniero non accompagnato, ospite di una comunità modenese.

Gli investigatori sospettano che il ragazzo possa essere coinvolto anche in un altro episodio analogo, avvenuto poche ore prima. sempre nel centro storico, con modalità simili ma meno violente.

