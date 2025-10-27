Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon

2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon

Scritto a quattro mani con Guglielmo Mossuto. Con le prefazioni di Roberto Vannacci ed Enzo Incontro, un viaggio tra fede, verità e futuro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

È uscito da pochi giorni e ha già raggiunto un traguardo importante: '2046 – L’Anno della Croce', scritto dal modenese Robby Giusti e Guglielmo Mossuto, è balzato al primo posto su Amazon nelle categorie Gialli e suspense cristiani e Fantascienza e fantasy religiosi.
Il romanzo, con le prefazioni del generale Roberto Vannacci e del giornalista cristiano Enzo Incontro – conosciuto anche per il suo format televisivo Missione Paradiso Live – affronta con coraggio i temi più urgenti del nostro tempo: la perdita dei valori, il controllo digitale, la manipolazione delle coscienze e la ricerca di una fede autentica come ultimo baluardo di libertà.

Tutto è iniziato una sera d’estate. Il mare era immobile, come in attesa di una rivelazione. Due amici, due fratelli, Robby Giusti e Guglielmo Mossuto, parlavano di fede, di destino e di quella sottile linea che separa la visione dalla realtà. Poi, una data. Un numero inciso nell’infanzia, che da sempre chiedeva di essere ascoltato. Lui la pronuncia, l’altro comprende. Da quell’istante tutto cambia.
Così nasce '2046 – L’Anno della Croce'. Un viaggio dentro il tempo e dentro l’anima, dove la verità si nasconde dietro simboli, silenzi e segni. È la storia di una profezia che torna a respirare, di due uomini che diventano strumenti inconsapevoli di qualcosa che li supera.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese

Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese

Energumeni, l’incontro sonoro tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi

Energumeni, l’incontro sonoro tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola

Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari a Mirandola

Maranello, mercoledì incontro con Umberto Galimberti

Maranello, mercoledì incontro con Umberto Galimberti

Modena, mostra su Giorgio De Chirico

Modena, mostra su Giorgio De Chirico

L’arte di Aleksandr Nuss: da Cavezzo a Times Square, passando per il premio alla biennale di Venezia

L’arte di Aleksandr Nuss: da Cavezzo a Times Square, passando per il premio alla biennale di Venezia