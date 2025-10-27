2046 - L’Anno della Croce: il romanzo del modenese Robby Giusti primo su Amazon

È uscito da pochi giorni e ha già raggiunto un traguardo importante: '2046 – L’Anno della Croce', scritto dal modenese Robby Giusti e Guglielmo Mossuto, è balzato al primo posto su Amazon nelle categorie Gialli e suspense cristiani e Fantascienza e fantasy religiosi.
Il romanzo, con le prefazioni del generale Roberto Vannacci e del giornalista cristiano Enzo Incontro – conosciuto anche per il suo format televisivo Missione Paradiso Live – affronta con coraggio i temi più urgenti del nostro tempo: la perdita dei valori, il controllo digitale, la manipolazione delle coscienze e la ricerca di una fede autentica come ultimo baluardo di libertà.
Tutto è iniziato una sera d’estate. Il mare era immobile, come in attesa di una rivelazione. Due amici, due fratelli, Robby Giusti e Guglielmo Mossuto, parlavano di fede, di destino e di quella sottile linea che separa la visione dalla realtà. Poi, una data. Un numero inciso nell’infanzia, che da sempre chiedeva di essere ascoltato. Lui la pronuncia, l’altro comprende. Da quell’istante tutto cambia.
Così nasce '2046 – L’Anno della Croce'. Un viaggio dentro il tempo e dentro l’anima, dove la verità si nasconde dietro simboli, silenzi e segni. È la storia di una profezia che torna a respirare, di due uomini che diventano strumenti inconsapevoli di qualcosa che li supera.
