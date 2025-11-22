Viviamo nel tempo della comodità, dove ogni cosa è studiata per sembrarci facile. Ci siamo illusi che ogni traguardo possa essere raggiunto con il minimo sforzo, che le scorciatoie siano vie preferenziali e la velocità un sinonimo di successo. Eppure, per milioni di persone la fatica non è solo una compagna di vita quotidiana, ma una cifra essenziale dell'esistenza: è questo che racconta Mario Calabresi in 'Alzarsi all'alba' (Mondadori), che presenta al Bper Forum di Modena domani, domenica 23 novembre, alle 17.30 dialogando con il giornalista Eugenio Tangerini. La fatica è un giovane allenatore che insegna ai bambini la bellezza di essere tenaci, un marito che da venticinque anni si prende cura della moglie malata, un papà che corre le ultramaratone perché solo così ritrova la figlia che ha perduto, una donna che a 89 anni ogni mattina porta i fiori al marito e pulisce i bagni del cimitero perché tutti li trovino accoglienti e poi corre a infornare le focacce nel suo ristorante. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute, anche quando la fatica non è una scelta ma un gesto estremo d'amore.
Modena, al Forum Monzani Mario Calabresi dialoga con Eugenio Tangerini
Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza
