Franco Cardini a Modena per la lectio magistralis su Guelfi e Ghibellini con Terra e identità

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Terra e Identità in collaborazione col Comune di Modena, nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento su un tema che ha inciso per secoli sulla vita politica, culturale e sociale delle città italiane. L’ingresso è libero.
Fiorentino, studioso di storia medievale tra i più riconosciuti in Europa, Cardini ha dedicato le sue ricerche alle crociate, ai pellegrinaggi, ai rapporti tra Europa e Islam, alla storia militare e religiosa. Ha insegnato nelle università di Firenze e Bari, così come presso istituzioni prestigiose come l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e Harvard University.
La lectio si inserisce in un momento particolarmente significativo per Modena: proprio oggi, sabato 15 novembre, ricorre il settecentesimo anniversario della battaglia di Zappolino (1325), un episodio che ha segnato la memoria cittadina e che ha consegnato alla leggenda la celebre Secchia rapita, poi immortalata da Alessandro Tassoni nel suo poema eroicomico. Nel 1325 le truppe ghibelline modenesi, guidate da Rainaldo Bonacolsi, signore di Mantova e in quegli anni anche di Modena, affrontano sul campo di Zappolino un esercito guelfo bolognese molto superiore per numero. Nonostante lo squilibrio, le forze modenesi, forti anche della presenza di un contingente di cavalleria tedesca, ottengono una vittoria travolgente, inseguendo i bolognesi in rotta fin sotto le mura della loro città.
È in quell’occasione che alcuni modenesi, fermatisi a un pozzo per dissetarsi – forse già oltre i confini cittadini – riportano a Modena un secchio di legno, divenuto nei secoli un simbolo identitario e oggi conservato ed esposto nelle sale del Palazzo municipale. La battaglia segna profondamente anche la storia politica dell’epoca: il Bonacolsi, detto “duca” Passerino, conclude una pace affrettata con Bologna e poco dopo perde il controllo di Modena; la sua famiglia, solo pochi anni più tardi, verrà sterminata dai Gonzaga, destinati a governare
La giornata modenese si completa, nella serata di lunedì, con una proposta enogastronomica ispirata al medesimo filone storico: al ristorante tRe, in piazza della Pomposa, lo chef Luca Marchini propone una cena dal titolo “A tavola con la secchia”, un’occasione per interpretare con creatività e gusto una vicenda che continua a parlare alla città non solo attraverso i libri di storia, ma anche attraverso i suoi riti, le sue tradizioni e la sua cucina.
Il menuAntipasto Mantova con pizza 'alla zucca': amaretti, mostarda e parmigiano reggiano, prima portata Modena con isotto all'infuso di parmigiano reggiano, le sue croste e aceto balsamico di Modena IGP, seconda portata Bologna con cotoletta 'a Petroniana' e puré di patate e dolce con tiramisù con lievitati artigianali e bagna al Nocino.
