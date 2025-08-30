Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, la Solierese punta in alto



Il girone è assai duro, d'accordo, ci sono due squadre, Castellarano e Sanmichelese, su tutte, ma i gialloblù sicuramente daranno fastidio a diverse squadre

E' stata presentata al Merlo di Soliera la nuova Solierese che grazie al titolo del Ganaceto, farà la Promozione (domani il debutto nel Reggiano contro il neopromosso Masone). La squadra costruita dal ds Giorgio Malavolta punta in alto: sono arrivati diversi giocatori dal Ganaceto, il migliori, ma non solo. Il girone è assai duro, d'accordo, ci sono due squadre, Castellarano e Sanmichelese, su tutte, ma i gialloblù sicuramente daranno fastidio a diverse squadre.
'Grazie alla famiglia Tassoni – ha spiegato il presidente della Solierese Oscar Lolli – per aver pensato a noi una volta deciso di non proseguire la loro straordinaria avventura in categoria, in un mondo come quello del calcio che non brilla per valori, non abbiamo mai parlato di soldi, ma solo di progetti. Da 78 anni questa società punta forte sul settore giovanile, che è la ragione per cui esiste la Solierese e sarà così anche quest’anno con la filiera completa dall’Under 18 ai piccoli e oltre 300 fra giocatori, allenatori e dirigenti'. Sulla squadra, ricostruita col gruppo formato in larga parte dagli ex Ganaceto e Cdr e dai ragazzi della Juniores, Lolli ha spiegato che 'il ds Giorgio Malavolta ha fatto un gran lavoro.
Ancora non non so dove arriveremo, ma mi piacerebbe che fosse una squadra scomoda per tutti». Dopo il saluto dell’assessore allo sport Angelo Bruno, è toccato a mister Beppe Greco. «Sono in una società con grande storia e tradizione – le sue parole – e ringrazio il direttore Malavolta per avermi scelto. Si è già creato un bellissimo gruppo, prima di tutto di uomini, con cui in campo vogliamo divertirci e farvi divertire'. Presentate le maglie con i main sponsor Veca (da 30 anni con i gialloblù) e Mochem, è stato proprio Giuseppe Tassoni, vice presidente del Ganaceto, a chiudere la serata. 'Noi momentaneamente abbiamo abbandonato la Promozione – ha spiegato – e siamo orgogliosi che la proseguiate qui a Soliera, meglio di così non potevamo scegliere. Il Ganaceto in Promozione era un’eccezione, per la Solierese invece questa categoria è solo un punto di partenza'.
Matteo Pierotti
Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

