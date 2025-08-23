Dilettanti, domani parte la stagione con la coppa di Eccellenza

COPPA SERIE D

Parte domani la stagione dei dilettanti. Alle 17.30 (orario che onestamente facciamo fatica a capire, si poteva tranquillamente iniziare un'ora prima) si gioca la prima giornata della coppa di Eccellenza. Ma ecco il programma della coppe che interessano le modenesi.Il Cittadella sfiderà in casa al primo turno, il 31 agosto alle 15, la vincente di Sasso Marconi-Correggese di oggi (ore 16, turno preliminare).Nel primo turno le 36 squadre sono divise in 9 gironi da 4, con le 9 prime e le 7 migliori seconde che avanzano agli ottavi (12/11) a eliminazione diretta poi quarti (3/12), semifinali (21/12) e finale il 31 gennaio che vale il pass per la fase nazionale. Così il primo turno: girone 3 con Arcetana-Vianese e Formigine-Terre di Castelli (domani alle 17,30), Arcetana-Terre di Castelli e Vianese-Formigine (10/9 alle 20,30) e Formigine-Arcetana e Terre di Castelli-Vianese (1/10 alle 20,30); girone 4 con Fabbrico-Cdr Mutina e Rolo-Campagnola (24/8 alle 17,30), Cdr Mutina-Rolo e Campagnola-Fabbrico (10/9 alle 20,30) e Cdr Mutina-Campagnola e Rolo-Fabbrico (1/10 alle 20,30).Nel turno preliminare (24/9) in campo 8 fra le neopromosse e le ripescate, le 4 qualificate sono ammesse ai 32esimi (15/10) con le altre 60, poi sedicesimi (26/11), ottavi (21/12), quarti (11/2), semifinali (11/3) e finale mercoledì 8/4 con la vincente che è 5^ nella classifica ripescaggi.Gli abbinamenti saranno fatti più avanti.Tutti i turni sono a eliminazione diretta (7/9, 8/10, 3/12, 21/12, 11/2, 11/3 e finale 8/4), la vincente sarà la prima fra i ripescaggi. Così il primo turno: Boca Barco-Campogalliano, Falk-Modenese, Guastalla-Madonnina, San Damaso-V. Libertas, A. Spm-Colombaro, Polinago-Fiorano, Valsa-Lama, J. Finale-Mirandolese, Smile-Nonantola, Ravarino-Rivara, Spilamberto-Solignano, Vis San Prospero-Cavezzo, Appennino-Ceretolese.Nel turno preliminare (7/9 ore 15.30) in campo 22 delle 27 modenesi, mentre le 5 teste di serie (Corlo, Fox Junior, Pavullo, San Paolo e Ubersetto) sono ammesse al primo turno. Questi gli abbinamenti del preliminare (solo andata, rigori in caso di parità al 90’): Real Dragone-Madonna S., Zocca-San Vito, Maranese-Levizzano, Spezzanese-Consolata, Audax-Real Maranello, Piumazzo-Solarese, A. Valli-Concordia, Novese-Villadoro, Carpine-V. Possidiese, Limidi-V. Cibeno e Saliceta-Cabassi. Le 11 qualificate e le 5 teste di serie sorteggiate per il 1° turno, poi via con quarti, semifinali e finale che manda le finaliste alla fase regionale.