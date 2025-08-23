Dilettanti, domani parte la stagione con la coppa di Eccellenza

COPPA SERIE DIl Cittadella sfiderà in casa al primo turno, il 31 agosto alle 15, la vincente di Sasso Marconi-Correggese di oggi (ore 16, turno preliminare).
COPPA ECCELLENZANel primo turno le 36 squadre sono divise in 9 gironi da 4, con le 9 prime e le 7 migliori seconde che avanzano agli ottavi (12/11) a eliminazione diretta poi quarti (3/12), semifinali (21/12) e finale il 31 gennaio che vale il pass per la fase nazionale. Così il primo turno: girone 3 con Arcetana-Vianese e Formigine-Terre di Castelli (domani alle 17,30), Arcetana-Terre di Castelli e Vianese-Formigine (10/9 alle 20,30) e Formigine-Arcetana e Terre di Castelli-Vianese (1/10 alle 20,30); girone 4 con Fabbrico-Cdr Mutina e Rolo-Campagnola (24/8 alle 17,30), Cdr Mutina-Rolo e Campagnola-Fabbrico (10/9 alle 20,30) e Cdr Mutina-Campagnola e Rolo-Fabbrico (1/10 alle 20,30).
COPPA PROMOZIONENel turno preliminare (24/9) in campo 8 fra le neopromosse e le ripescate, le 4 qualificate sono ammesse ai 32esimi (15/10) con le altre 60, poi sedicesimi (26/11), ottavi (21/12), quarti (11/2), semifinali (11/3) e finale mercoledì 8/4 con la vincente che è 5^ nella classifica ripescaggi.
COPPA PRIMATutti i turni sono a eliminazione diretta (7/9, 8/10, 3/12, 21/12, 11/2, 11/3 e finale 8/4), la vincente sarà la prima fra i ripescaggi. Così il primo turno: Boca Barco-Campogalliano, Falk-Modenese, Guastalla-Madonnina, San Damaso-V. Libertas, A. Spm-Colombaro, Polinago-Fiorano, Valsa-Lama, J. Finale-Mirandolese, Smile-Nonantola, Ravarino-Rivara, Spilamberto-Solignano, Vis San Prospero-Cavezzo, Appennino-Ceretolese.
COPPA SECONDANel turno preliminare (7/9 ore 15.30) in campo 22 delle 27 modenesi, mentre le 5 teste di serie (Corlo, Fox Junior, Pavullo, San Paolo e Ubersetto) sono ammesse al primo turno. Questi gli abbinamenti del preliminare (solo andata, rigori in caso di parità al 90’): Real Dragone-Madonna S., Zocca-San Vito, Maranese-Levizzano, Spezzanese-Consolata, Audax-Real Maranello, Piumazzo-Solarese, A. Valli-Concordia, Novese-Villadoro, Carpine-V. Possidiese, Limidi-V. Cibeno e Saliceta-Cabassi. Le 11 qualificate e le 5 teste di serie sorteggiate per il 1° turno, poi via con quarti, semifinali e finale che manda le finaliste alla fase regionale.
Matteo Pierotti