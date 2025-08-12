Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso
Si inzia domani cin Formigine e Carpi, giovedì tocca a Cittadella e Terre di Castelli
Serie D. Giovedì 14/8 Cittadella-Caldiero (16.30, S.Damaso).
Eccellenza. Domani: Castenaso-Formigine (20); 14/8: Terre di Castelli-Legnago (10.45, a Marano); 20/8 Sammartinese-Formigine (20), Sanmichelese-Cdr Mutina (19.30).
Promozione. Domani: Luzzara-United Carpi (20); 17/8: Solierese-Cdr Mutina (17); 20/8: United Carpi-Arcetana (20.30, Carpi Zaccarelli); 22/8: Montombraro-Solignano (20, a Calcara); 23/8 Sanmichelese-Colorno (16.30), Fiorano-Maranello, Crevalcore-V.Camposanto, Maranello-Carpi Primavera, Madonnina-La Pieve; 25/8: United Carpi-V.Castelfranco (20.30, Carpi Zaccarelli); 26/8 trofeo Mochem Solierese-Carpi Primavera (19.30); 27/8 Maranello-Audax, Castelfranco-Atl. Spm; 28/8 Fiorano-La Pieve, 30/8 Vis S.Prospero-V.Camposanto (16.30); 6/9 Bentivoglio-La Pieve.
Matteo Pierotti
Nella foto il mister del Cittadella, Gori
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano
Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri
Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola
Promozione, ecco il nuovo Medolla San FeliceArticoli Recenti
Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via
Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto
Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano
Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera