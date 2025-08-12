Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Si inzia domani cin Formigine e Carpi, giovedì tocca a Cittadella e Terre di Castelli

1 minuto di lettura
Ecco il programma delle prossime amichevoli delle modenesi.
Serie D. Giovedì 14/8 Cittadella-Caldiero (16.30, S.Damaso).
Eccellenza. Domani: Castenaso-Formigine (20); 14/8: Terre di Castelli-Legnago (10.45, a Marano); 20/8 Sammartinese-Formigine (20), Sanmichelese-Cdr Mutina (19.30).
Promozione. Domani: Luzzara-United Carpi (20); 17/8: Solierese-Cdr Mutina (17); 20/8: United Carpi-Arcetana (20.30, Carpi Zaccarelli); 22/8: Montombraro-Solignano (20, a Calcara); 23/8 Sanmichelese-Colorno (16.30), Fiorano-Maranello, Crevalcore-V.Camposanto, Maranello-Carpi Primavera, Madonnina-La Pieve; 25/8: United Carpi-V.Castelfranco (20.30, Carpi Zaccarelli); 26/8 trofeo Mochem Solierese-Carpi Primavera (19.30); 27/8 Maranello-Audax, Castelfranco-Atl. Spm; 28/8 Fiorano-La Pieve, 30/8 Vis S.Prospero-V.Camposanto (16.30); 6/9 Bentivoglio-La Pieve.
Matteo Pierotti
Nella foto il mister del Cittadella, Gori
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Affitti stanze singole, Modena tra le città più care d'Italia

Affitti stanze singole, Modena tra le città più care d'Italia

Modena, schianto in tangenziale: tenta la fuga e litiga coi parenti dell'altro conducente

Modena, schianto in tangenziale: tenta la fuga e litiga coi parenti dell'altro conducente

Modena, al bar Schiavoni torna il Cotechino day

Modena, al bar Schiavoni torna il Cotechino day

Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Giacobazzi (Fi): 'Provincia di Modena capitale delle violenze sessuali ad opera di extracomunitari'

Giacobazzi (Fi): 'Provincia di Modena capitale delle violenze sessuali ad opera di extracomunitari'

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera