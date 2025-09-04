Dilettanti, sono ben 97 le squadre modenesi

NUMERI RECORDAncora prima di cominciare si può dire che quella al via è una pattuglia record per Modena, che ha aumentato le portacolori di 4 unità rispetto alla scorsa stagione, da 93 a 97. Sono infatti 8 le squadre nuove affiliate in Terza categoria (Forese Nord, Visport, Vignolese, Borghetto Sant’Anna, Gioconda, Vallalta, Ganaceto e Monari Nasi San Damaso
U21) che fanno fronte a 4 addii, con la mancata iscrizione di La Veloce Fiumalbo, Rinascita Budrione e San Felice (fusione col Medolla) e l’unione fra Sanmartinese e Quarantolese che ha dato vita all’Athletic Valli. Le nostre 97 formazioni sono così divise: una in D (nel 2016-17 è stata l’ultima volta con due modenesi al via, Castelvetro e Castelfranco), 3 in Eccellenza, 10 in Promozione, 21 in Prima categoria,
IN 7 SENZA CALCIODal punto di vista geografico la pattuglia delle 97 squadre al via è quasi uniforme dall’estremo Nord (Mirandola) all’estremo sud (Fanano e Pievepelago). Sui 49 comuni che compongo la provincia di Modena (capoluogo compreso) solo 7, infatti, non sono rappresentati. L’unico non appenninico è Bastiglia (nel 2016-17 l’ultima apparizione col Real Bastiglia), gli altri invece sono tutti in altura, ovvero Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Montecreto, Fanano e Sestola, tutti privi di formazioni Figc.
MODENA DOMINAA fare la voce grossa è ovviamente il capoluogo, visto che alle spalle del Modena di Serie B c’è una platea di ben 16 squadre minori che vanno dalla D alla Terza sparse fra i campi cittadini e quelli delle frazioni. Un posto speciale lo prende la Cittadella Vis Modena, alla sua seconda stagione di D e ancora al campo “Allegretti” di San Damaso, appena dietro in Promozione c’è l’Atletic Cdr Mutina (che gioca a Campogalliano, ma la sede operativa è al campo “Casini” di viale Amendola), quindi il gruppone di Prima è composto da Madonnina (che gioca al “Rognoni”), Modenese (campo “Morselli”) e San Damaso (“Allegretti”), tutte nel girone “C”, poi si scende in Seconda con Saliceta,
Matteo Pierotti