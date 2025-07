Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nel mondo dello sport e del calcio Dilettanti modenese. E' morto improvvisamente nella notte, all'età di 46 anni, l’attaccante Antonio Gargano. Gargano, assieme al gemello Carmine in forza alla Monari Masi, era molto conosciuto nel mondo dei dilettanti per avere giocato con Virtus Castelfranco, La Pieve Nonantola, Vignolese, Modenese, Virtus Campogalliano, Solarese, Virtus Mandrio, Robur La Pieve e Gaggio, l'ultima sua squadra. E' stato il miglior marcatore nella storia de La Pieve (104 gol) e ha realizzato quasi 300 reti. Matteo Pierotti

