Castelfranco, Sagra del Tortellino: domani la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Tre giorni, piazze e strade piene. Ha fatto il boom il primo fine settimana della 44esima edizione della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia.Al centro, come sempre, il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, rigorosamente in brodo di cappone e tirato a mano dalle Maestre Sfogline. Tra venerdì, sabato e domenica la città si è animata grazie ad una serie di eventi – a partire dalla Notte Rosa, di cui parte dell’incasso sarà donato alla Casa delle Donne – che hanno attirato l’interesse del pubblico. Non solo. Il sabato ha visto i bambini protagonisti con “Pompieropoli”, l’iniziativa dei Vigili del Fuoco che ha permesso ai più piccoli di vivere da vicino l’esperienza di chi ogni giorno protegge la comunità. Ieri il corteo e la cerimonia del XXIV Raduno Regionale ANVVF hanno reso omaggio all’impegno e al valore dei Vigili del Fuoco, stringendo ancora di più il legame con la comunità in ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Civile Diego Paderni nostro concittadino. Grande successo anche per i tre spettacoli, Kiwi Summer Tour, ARTPOP, il tributo a Lady Gaga, e Sanremo Insieme con la partecipazione di Marino Bartoletti.Nella giornata di domani, a partire dalle ore 17.30 in Piazza della Vittoria, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinale Matteo Maria Zuppi, votata dal Consiglio comunale lo scorso 31 marzo: il territorio di Castelfranco Emilia è l’unico, in provincia di Modena, a fare riferimento alla Diocesi di Bologna, con il Cardinale che è spesso in visita a svariate realtà della zona. Alla sera, dalle 21.30, protagonisti Marco Ligabue e Andrea Barbi.'Questa edizione della Sagra del Tortellino ha dimostrato, ancora una volta, che il Tortellino non è soltanto un piatto ma un simbolo di identità, un motivo di orgoglio e un’occasione per ritrovarsi valido a tutte per le età. Castelfranco Emilia ha celebrato la sua tradizione con entusiasmo e con la consapevolezza che, tra note, sorrisi e sapori, si costruisce il futuro custodendo le radici. Il Tortellino è un abbraccio, e proprio l’abbraccio è ciò che unisce la comunità e il territorio di Castelfranco Emilia: le migliaia di persone che stanno affollando strade e piazze sono la testimonianza che si sta costruendo qualcosa di molto importante. Un ringraziamento sentito e sincero a tutti i Volontarie e le Volontarie che danno qualità a tutto questo', sottolinea il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.