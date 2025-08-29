Scivolata in Promozione dopo 28 anni e un campionato di Eccellenza chiuso a zero punti, la Virtus Castelfranco debutta domenica al Ferrarini (ore 17.30) contro la Dozzese. La Virtus è stata inserita nel girone “C” con bolognesi e ferraresi, gruppo tutto da scoprire in cui il confermato mister Maurizio Napolitano, con una rosa giovanissima – un mix fra giocatori al debutto in categoria e qualcuno già esperto come l’ultimo arrivo Beqiraj – andrà a caccia della salvezza, debuttando domenica 31 in casa con la neopromossa Dozzese, possibile diretta concorrente. Fra le rivali la grande favorita per l’Eccellenza sembra il Bentivoglio, subito dietro per la zona playoff partono sulla carta Centese, Valsetta Lagaro, Valsanterno e Faro, con le possibili outsider Msp, la matricola Gallo e il Casumaro. Le altre lottano per la salvezza come il Granamica appena sceso dall’Eccellenza ma molto giovane, il Masi Torello Voghiera, il Felsina, l’Atletico Castenaso, poi X Martiri, Petroniano e Sparta Castelbolognese.
Matteo Pierotti
Promozione, la Virtus Castelfranco debutta domenica con la Dozzese
Un mix fra giocatori al debutto in categoria e qualcuno già esperto come l’ultimo arrivo Beqiraj
