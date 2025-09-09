Sorpresa a Fanano: il Cau oggi è chiuso

Le prime reazioni

Anticipo di quanto sarebbe successo in autunno?

Un cartello non timbrato e non firmato da alcun responsabile sanitario ma chiaro nel suo contenuto, oggi 9 settembre, il Cau resterà chiuso. Per necessità rivolgersi ai medici di medicina generale ubicate al piano terra della struttura, per emergenze e chiamare il 118.Diversi gli utenti sorpresi dalla comunicazione e dalla porta chiusa. E c'è chi ha fatto diversi chilometri. 'Nessuno ci ha avvertito, non capiamo il perché' - afferma un utente.Noi abbiamo girato la domanda all'Ausl. In attesa di risposta abbiamo ricevuto anche la reazioni del Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo. Critica la referente Maria Cristina Bettini che oltre al disappunto per il disagio creato, entra nel merito della comunicazione: 'Se la guardia di continuità assistenziale (ex guardia medica) presente nei CAU garantisce la stessa qualità clinica di un medico del Pronto soccorso e oggi a Fanano ti inviano dal medico di base perché il Cau è chiuso, abbiamo la conferma che il CAU che doveva snellire gli accessi al Pronto soccorso , equivale alle competenze dei nostri preziosi medici di medicina generale.In sostanza il Cau è stata solo una invenzione lessicale che nel merito non cambia nulla l'obiettivo di spostare l'assistenza, anche a gli interventi di bassa complessità, ad essere gestita in ambulatorio di base'.La chiusura, indicata per oggi, del Cau, pur senza preavviso non sarebbe comunque una sorpresa nel giro di alcune settimane. Ricordiamo che l'Ausl di Modena aveva annunciato, nel giugno scorso, che dall’autunno 2025, a meno di due anni dalla sua istituzione, il Cau avrebbe cambiato volto e non sarebbe più stato chiamato così. Non più Cau, appunto, ma due distinti Ambulatori di Bassa Complessità, gestiti dai Medici di Medicina Generale, una per le aree di Fanano-Sestola-Montecreto e l'altra a Pievepelago-Riolunato-Fiumalbo, con tecnologie specialistiche (ecografi, elettrocardiografi, spirometri) e accesso anche per i turisti, in modo da offrire un servizio di maggiore prossimità in queste due aree, In sostanza la chiusura del Cau come tale e la sua trasformazione era già stata annunciata ma non era stato definito che cosa si intendeva con autunno. A meno che l'autunno non venga inteso la fine del periodo estivo, turistico. Di fatto ora. Oggi.Gi.Ga.