Sanità Vignola e Terre di Castelli, M5S: 'Ora gli impegni Ausl su Ps e automedica siano scolpiti nella roccia'
Il Movimento 5 stelle Terre di Castelli interviene del dibattito sul piano di riorganizzazione dell'emergenza urgenza e sui contenuti emersi dal Consiglio Comunale
Un confronto richiesto a gran voce, anche grazie alla determinazione della sindaca Emilia Muratori, che ha scelto la via della trasparenza e del coinvolgimento istituzionale dopo la sospensione del giudizio sul piano, già espressa all’interno della CTSS (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria), in attesa di approfondimenti e chiarimenti sul futuro pronto soccorso e sulla copertura territoriale dopo lo spostamento dell'automedica per 12 ore a Pozza di Maranello'. Così il Movimento 5 Stelle Terre di Castelli interviene nel dibattito seguito alla discussione e all'approvazione del piano di riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza ausl alla Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria del 18 settembre scorso ed esposto ai cittadini dalla stessa dirigenza Ausl nel consiglio comunale aperto chiesto dal sindaco Emilia Muratori. Consiglio comunale nel quale i dirigenti ausl hanno confermato la continuità del Pronto Soccorso e la 'rassicurazione' rispetto alla presenza di due medici nel Pronto Soccorso anche nel momento in cui l'automedica, dalle 24 ore attuali a Vignola, sarà per le 12 ore notturne a Pozza di Maranello.
