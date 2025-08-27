Promozione, il Castelfranco torna a vincere dopo oltre un anno. Ma era un'amichevole

Torna a vincere dopo oltre un anno la Virtus Castelfranco ma si tratta solo di un'amichevole sul campo dello United Carpi. Va anche detto che il primo tempo, con le formazioni titolari, si era chiuso sul 3-0 per la squadra carpigiana, poi nella ripresa, grazie a una tripletta di Colamosca e a un gol di Abasi della juniores, la squadra di Napolitano l'ha ribaltata. Da notare che nello United ha giocato nella ripresa Esmond Sackey, attaccante dell'89 ex Correggese, Solierese, Sanmichelese, attualmente in prova.

Il test più probante sarà quello di domenica al Ferrarini: per la prima giornata di campionato la squadra di Napolitano affronterà i bolognesi della Dozzese. Lì le vittorie varranno, tanto.



Il tabellino

UNITED CARPI-VIRTUS CASTELFRANCO 2-4UNITED CARPI 1°t. (3-5-2): Chiossi; Paramatti, Hardy, Kundome; Gianasi, Posponi, Amura, Giovannini,Gazzini; Nappa, Kolaveri.UNITED CARPI 2°t. (3-5-2): Guefrachi; Govi, Paramatti, Ferrari; Contrera, Nappa, Malvezzi, Cecchetto, De Marino; Carpi, Sackey. All. Gilioli.VIRTUS CASTELFRANCO: Bianchi,Beqiraj, Passini, Bartolini,Testa, Benkhouail, El Ouahhabi, Ndiaye, Calamosca, Campani, Palmieri. Entrati: Villa, Abaidoo, Tondelli, Doffour, Razougui, Abasi, Ntifobi, Di Gregorio, Angelino. All. NapolitanoReti: 20’ Gazzini, 28’ Giovannini, 40’ Kolaveri, 47’, 55’ e 85' Calamosca, 75’ Abasi, 85’ Calamosca