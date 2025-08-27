Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Castelfranco torna a vincere dopo oltre un anno. Ma era un'amichevole

Promozione, il Castelfranco torna a vincere dopo oltre un anno. Ma era un'amichevole

Nella ripresa, grazie a una tripletta di Colamosca e a un gol di Abasi della juniores, la squadra di Napolitano ribalta la gara

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Torna a vincere dopo oltre un anno la Virtus Castelfranco ma si tratta solo di un'amichevole sul campo dello United Carpi. Va anche detto che il primo tempo, con le formazioni titolari, si era chiuso sul 3-0 per la squadra carpigiana, poi nella ripresa, grazie a una tripletta di Colamosca e a un gol di Abasi della juniores, la squadra di Napolitano l'ha ribaltata. Da notare che nello United ha giocato nella ripresa Esmond Sackey, attaccante dell'89 ex Correggese, Solierese, Sanmichelese, attualmente in prova.
Il test più probante sarà quello di domenica al Ferrarini: per la prima giornata di campionato la squadra di Napolitano affronterà i bolognesi della Dozzese. Lì le vittorie varranno, tanto.

Il tabellino

UNITED CARPI-VIRTUS CASTELFRANCO 2-4
UNITED CARPI 1°t. (3-5-2): Chiossi; Paramatti, Hardy, Kundome; Gianasi, Posponi, Amura, Giovannini,Gazzini; Nappa, Kolaveri.
UNITED CARPI 2°t. (3-5-2): Guefrachi; Govi, Paramatti, Ferrari; Contrera, Nappa, Malvezzi, Cecchetto, De Marino; Carpi, Sackey. All. Gilioli.
VIRTUS CASTELFRANCO: Bianchi,Beqiraj, Passini, Bartolini,Testa, Benkhouail, El Ouahhabi, Ndiaye, Calamosca, Campani, Palmieri. Entrati: Villa, Abaidoo, Tondelli, Doffour, Razougui, Abasi, Ntifobi, Di Gregorio, Angelino. All. Napolitano
Reti: 20’ Gazzini, 28’ Giovannini, 40’ Kolaveri, 47’, 55’ e 85' Calamosca, 75’ Abasi, 85’ Calamosca
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Piano manutenzione strade Castelfranco: pezze peggiori dei buchi

Piano manutenzione strade Castelfranco: pezze peggiori dei buchi

Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

San Cesario sul Panaro: il centro del riuso trasformato in discarica estiva, l'opposizione denuncia e chiede soluzioni

San Cesario sul Panaro: il centro del riuso trasformato in discarica estiva, l'opposizione denuncia e chiede soluzioni

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Nervosa alla vista dei Carabinieri: in casa nascondeva cocaina

Nervosa alla vista dei Carabinieri: in casa nascondeva cocaina

Articoli più Letti Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

Ruzzolone, campionati italiani assoluti: a Lama Mocogno affidati i titoli tricolore

Ruzzolone, campionati italiani assoluti: a Lama Mocogno affidati i titoli tricolore

Modena, vittoria con la Samp: non si poteva iniziare meglio

Modena, vittoria con la Samp: non si poteva iniziare meglio