Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Piano manutenzione strada Castelfranco: pezze peggiori dei buchi

Piano manutenzione strada Castelfranco: pezze peggiori dei buchi

Con un'ampia documentazione fotografica, gli esponenti Lega Lodi e Tomesani puntano il dito sulla qualità dei lavori: 'Manca visione di insieme e attenzione ai cittadini'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Italpizza
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Più che un piano organico di manutenzione stradale, nei termini annunciati dal sindaco, a Castelfranco sembra essere in atto una lotteria dell’asfalto, dove nella migliore delle ipotesi in alcune strade vengono rifatti brevi tratti di asfalto mentre nelle altre ci si limita ad un rattoppo di buche.A puntare il dito sono Lodovica Boni e Gianluca Tomesani del gruppo lega Castelfranco che a sostegno della loro analisi critica forniscono un'ampia documentazione fotografica di diversi tratti cittadini interessati dai lavori'Via per San Cesario, ad esempio, è stata asfaltata… ma solo fino alla fine della zona artigianale. Superato quel limite invisibile, le buche restano al loro posto, fedeli testimoni dell’inefficienza. Su via Circondaria, ci si è limitati a tamponare le voragini più profonde, mentre su via Circondaria Sud si ridipingono le righe prima ancora di sistemare il manto stradale: una scelta che definire grottesca è poco'.'Nella frazione di Manzolino, il copione si ripete. Si è asfaltata via Case Nuove, ignorando del tutto il disastroso stato di via Morano, una strada che – secondo la Lega – andrebbe percorsa con un trattore più che con un’auto”.
'E via Manzolino?
Un eterno ritorno dell’asfalto, da rifare costantemente, a dimostrazione che gli interventi sono più cerotto che cura.Nel mirino del gruppo consiliare anche arterie fondamentali per la viabilità locale, come via Muzza Corona, snodo cruciale tra Castelfranco e Bazzano, sulla quale – nonostante l’elevato traffico – l’unico intervento è stata la tappatura di buche profonde fino a 20 cm. Un rattoppo alla buona, insomma, in perfetto stile “meglio di niente”.“La sensazione – affermano Boni e Tomesani – è che manchi completamente un piano strategico, una logica di priorità. Si interviene a pezzi, senza visione e senza rispetto per le vere esigenze della cittadinanza”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

Castelfranco Emilia, nasconde in casa oltre due chili di cocaina: arrestato 45enne italiano

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

Castelfranco: morto a 97 anni Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti

San Cesario sul Panaro: il centro del riuso trasformato in discarica estiva, l'opposizione denuncia e chiede soluzioni

San Cesario sul Panaro: il centro del riuso trasformato in discarica estiva, l'opposizione denuncia e chiede soluzioni

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Nervosa alla vista dei Carabinieri: in casa nascondeva cocaina

Nervosa alla vista dei Carabinieri: in casa nascondeva cocaina

'Cau di Castelfranco Emilia, attese infinite e alla fine si viene mandati al Ps'

'Cau di Castelfranco Emilia, attese infinite e alla fine si viene mandati al Ps'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

Aimag nelle mani di Hera: anche San Prospero dice no, ma solo con la maggioranza

Aimag nelle mani di Hera: anche San Prospero dice no, ma solo con la maggioranza

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco