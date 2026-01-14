San Cesario: grave infortunio sul lavoro

Grave infortunio sul lavoro questa mattina nell’area artigianale La Graziosa, tra San Cesario e Castelfranco. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione del legno, con sede in via della Meccanica.

Secondo una prima ricostruzione, un lavoratore di una ditta esterna sarebbe stato investito da un muletto condotto da un operaio dell’azienda. L’urto, particolarmente violento, ha provocato gravi lesioni al 51enne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, poi affidato all’elisoccorso decollato da Bologna. Il ferito è stato trasferito in volo all’Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato in codice di massima gravità. Le sue condizioni risultano molto serie.

Nella sede dell’azienda sono arrivati anche i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente.