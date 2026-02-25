Qualche giorno fa la Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha recuperato un autocarro oggetto di furto al termine di un breve inseguimento sul territorio comunale. L’episodio si è verificato durante un ordinario servizio di controllo: una pattuglia ha intercettato, in via Muzza Corona, un autocarro Fiat già segnalato in banca dati come oggetto di furto nel Bolognese il 19 febbraio. All’alt intimato dagli agenti, gli occupanti del mezzo hanno accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, e ne è nato un inseguimento di pochi chilometri, conclusosi in una zona industriale, dove i sospetti, non avendo più possibilità di proseguire la fuga, hanno abbandonato il veicolo per poi dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti è emerso che l’autocarro presentava inoltre la targa alterata in un numero, con l’obiettivo di eludere i sistemi di lettura targhe attivi sul territorio. Ultimate le verifiche, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, giunto prontamente sul luogo del ritrovamento, che ha ringraziato pubblicamente gli agenti per aver recuperato il veicolo, per lui anche fondamentale strumento di lavoro.
Castelfranco, recuperato autocarro rubato dopo un inseguimento
Un inseguimento di pochi chilometri, conclusosi in una zona industriale, dove i sospetti hanno abbandonato il veicolo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Lega: 'Piumazzo di Castelfranco Emilia, strade e cimitero nel degrado: cittadini stanchi di promesse'
Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato
Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri
Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari
Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso
Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su PasiniArticoli Recenti
Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'
Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini
Scomparso domenica sera, apprensione per un 15enne di Carpi
Finale Emilia, viaggiava senza patente e con otto coltelli in auto