Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

Dopo l’investimento di una cliente, avvenuto lo scorso 6 dicembre è ancora più urgente intervenire per la sicurezza dei pedoni.

In questa parte di Corso Martiri gli attraversamenti pedonali sono pochi e distanti tra loro, inadeguati rispetto alla frequentazione della zona.

Alcuni gestori dei locali, hanno segnalato più volte agli uffici competenti del Comune la pericolosità del tratto, evidenziando come la scarsa visibilità e l’elevata velocità delle auto rendano l’attraversamento pedonale rischioso. La signora risulta ancora ricoverata in ospedale. È stata fortunata o poteva andare molto peggio? Non lo sappiamo, ma sappiamo per certo che a Castelfranco E. la sicurezza stradale deve diventare una priorità e che occorrono azioni immediate e non più rimandabili.

Lodovica Boni - Lega

