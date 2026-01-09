Dopo l’investimento di una cliente, avvenuto lo scorso 6 dicembre è ancora più urgente intervenire per la sicurezza dei pedoni.
In questa parte di Corso Martiri gli attraversamenti pedonali sono pochi e distanti tra loro, inadeguati rispetto alla frequentazione della zona.
Alcuni gestori dei locali, hanno segnalato più volte agli uffici competenti del Comune la pericolosità del tratto, evidenziando come la scarsa visibilità e l’elevata velocità delle auto rendano l’attraversamento pedonale rischioso. La signora risulta ancora ricoverata in ospedale. È stata fortunata o poteva andare molto peggio? Non lo sappiamo, ma sappiamo per certo che a Castelfranco E. la sicurezza stradale deve diventare una priorità e che occorrono azioni immediate e non più rimandabili.
Lodovica Boni - Lega
Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri
Denuncia Lega: 'Troppi incidenti, pochi attraversamenti pedonali'
Dopo l’investimento di una cliente, avvenuto lo scorso 6 dicembre è ancora più urgente intervenire per la sicurezza dei pedoni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aggredita da uno straniero a Castelfranco, centrodestra: 'Comune non fa propria parte sulla sicurezza'
Castelfranco, aggredita da uno straniero e salvata dalle amiche, il sindaco: 'Solidarietà alla vittima'
Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente
Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara
Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'
Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'Articoli Recenti
'Non solo Caleidos e Mediagroup, affidamenti e rinnovi senza concorrenza: il sistema Modena'
Modena, 'aumentano i turisti': un milione senza gara non basta, il Comune dà altri 300mila euro a Mediagroup
Trande: 'Baby gang? Fenomeno che esiste più nella propaganda che nella realtà'
Prestazioni sanitarie: l'Ausl proroga le convenzioni con le assicurazioni private