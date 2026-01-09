Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

Denuncia Lega: 'Troppi incidenti, pochi attraversamenti pedonali'

1 minuto di lettura

Dopo l’investimento di una cliente, avvenuto lo scorso 6 dicembre è ancora più urgente intervenire per la sicurezza dei pedoni.
In questa parte di Corso Martiri gli attraversamenti pedonali sono pochi e distanti tra loro, inadeguati rispetto alla frequentazione della zona.
Alcuni gestori dei locali, hanno segnalato più volte agli uffici competenti del Comune la pericolosità del tratto, evidenziando come la scarsa visibilità e l’elevata velocità delle auto rendano l’attraversamento pedonale rischioso. La signora risulta ancora ricoverata in ospedale. È stata fortunata o poteva andare molto peggio? Non lo sappiamo, ma sappiamo per certo che a Castelfranco E. la sicurezza stradale deve diventare una priorità e che occorrono azioni immediate e non più rimandabili.
Lodovica Boni - Lega

Foto dell'autore

Lodovica Boni - Lega   

Articoli Correlati
Violenza sessuale su una ragazza disabile: arrestato

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Aggredita da uno straniero a Castelfranco, centrodestra: 'Comune non fa propria parte sulla sicurezza'

Castelfranco, aggredita da uno straniero e salvata dalle amiche, il sindaco: 'Solidarietà alla vittima'

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Articoli Recenti 'Non solo Caleidos e Mediagroup, affidamenti e rinnovi senza concorrenza: il sistema Modena'

Modena, 'aumentano i turisti': un milione senza gara non basta, il Comune dà altri 300mila euro a Mediagroup

Trande: 'Baby gang? Fenomeno che esiste più nella propaganda che nella realtà'

Prestazioni sanitarie: l'Ausl proroga le convenzioni con le assicurazioni private

