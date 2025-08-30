A Castelfranco Emilia, come avviene in ogni città, il degrado del territorio lo si misura anche dallo stato di conservazione dei propri monumenti. Il monumento 'La fontana del tortellino', che si trova in piazza Aldo Moro, in una posizione centrale, dove chiunque passa sulla via Emilia lo può vedere, versa in uno cattivo stato. La fontana del tortellino, rappresenta Castelfranco e la storia dei suoi abitanti, che reclamano con orgoglio l'invenzione di uno dei piatti più famosi al mondo. Tutti possono vedere lo stato di abbandono del monumento, che risulta spesso invaso da rifiuti e sporcizia'. A parlare è Lodovica Boni della Lega di Castelfranco.
'I proprietari dei vari locali, che si affacciano sulla piazza, vergognandosi della situazione, intervengono personalmente ad effettuare le pulizie. L'aiuola poi ad oggi è composta da una serie di piante secche. Inutile dire, che le piante non si conservano nel tempo perché nessuno se ne prende cura. Ora, che si avvicina la festa di San Nicola, patrono della città, chiamata anche Sagra del tortellino, che attrae diverse persone da tutta la provincia, tanti cittadini chiedono a gran voce, che si proceda alla pulizia e al ripristino di una nuova aiuola presso il monumento. Occorre anche che la fontana venga sottoposta periodicamente a operazioni di pulizia e di manutenzione del verde e magari a video sorveglianza, affinché tutti ne abbiano rispetto' - chiude Lodovica Boni.
'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'
